Floridia, uomo trovato senza vita: indagini in corso, prevale l’ipotesi della morte naturale

Un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella serata di ieri a Floridia, tra via Crispi e via Paolo VI, all’interno di un locale. L’allarme è scattato poco dopo il ritrovamento, con l’arrivo dei Carabinieri della Tenenza locale e dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Gli elementi raccolti dagli investigatori farebbero propendere per una morte dovuta a cause naturali. Da una valutazione preliminare, basata sulle condizioni del luogo e sui rilievi immediati, si escluderebbero al momento segni di violenza o dinamiche riconducibili ad altre ipotesi ma l’autorità giudiziaria ha comunque disposto ulteriori accertamenti per chiarire con certezza le cause del decesso.