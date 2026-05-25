Floridia verso la conferma di Carianni: il sindaco uscente al 73,8% dei voti

Marco Carianni verso la riconferma a sindaco di Floridia al termine dello scrutinio delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Il primo cittadino uscente supera nettamente lo sfidante del centrodestra Antonello Sala e si prepara così a guidare la città per un secondo mandato consecutivo.

Quando lo scrutinio è quasi completato, Carianni ottiene il 73,8% delle preferenze pari a 2.911 voti, mentre Sala si ferma al 26,2% con 1.035 voti.

L’affluenza definitiva si è attestata al 63,24%, con 12.441 cittadini che si sono recati alle urne.

La sfida elettorale di Floridia ha messo di fronte due modelli amministrativi molto differenti. Da una parte Carianni, sostenuto dalle liste Floridia Futura, Progetto Floridia, Direzione Floridia e Partito Democratico, che ha impostato la campagna sulla continuità amministrativa e sul lavoro svolto negli ultimi cinque anni; dall’altra Antonello Sala, candidato del centrodestra sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Grande Sicilia, Spazio Civico e Insieme per Floridia, che ha invece puntato sulla discontinuità e sul tema della trasparenza amministrativa.

Nel suo programma Carianni ha rivendicato soprattutto il percorso di risanamento economico-finanziario del Comune, indicando come priorità il completamento delle opere pubbliche già avviate, il rafforzamento dei servizi e il consolidamento della stabilità amministrativa raggiunta durante il primo mandato.

Tra i temi centrali della proposta politica del sindaco riconfermato: riqualificazione del centro storico, completamento dello stadio comunale e del Parco del Giardinello, potenziamento della videosorveglianza, assunzione di nuovi agenti di polizia municipale, investimenti su giovani, coworking e startup, oltre al rafforzamento dei servizi scolastici e sociali.

La nuova amministrazione potrà contare anche sulla squadra di assessori designati composta da Marieve Nadia Paparella, Gianfilippo Marino, Mariaserena Spada, Francesco Faraci e Luca Brunetti.

Con il risultato delle urne Floridia sceglie dunque la continuità amministrativa e conferma la fiducia nel progetto politico guidato da Marco Carianni.