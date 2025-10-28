Floridia, verso le amministrative: “Fratelli d’Italia ci sarà”

“In vista delle elezioni amministrative del 2026, desidero annunciare ufficialmente la volontà del circolo Fratelli d’Italia di Floridia di partecipare attivamente alla competizione elettorale.Floridia è tra i comuni chiamati al voto nella prossima primavera, e il mio obiettivo — insieme a quello di tutto il gruppo — è contribuire in modo concreto alla vita politica della nostra comunità in questa importante fase di confronto democratico”. Così in una nota Alessandra Mutarelli, coordinatrice di Fratelli d’Italia Floridia.

“Siamo pronti a presentare una lista composta da uomini, donne e giovani profondamente radicati nel territorio, capaci di rappresentare con forza le istanze dei cittadini. Nel solco dei valori che da sempre ci contraddistinguono, intendiamo rafforzare la presenza del centrodestra a Floridia, offrendo una valida alternativa per la guida del paese. Il nostro è un atto politico chiaro e deciso, che si inserisce in un percorso di dialogo costruttivo con i parlamentari e gli esponenti del governo regionale e nazionale”, aggiunge.

“Fratelli d’Italia vuole essere una risorsa per il territorio, con l’impegno di promuovere nei prossimi mesi una competizione elettorale sana, rispettosa e orientata alla costruzione di una scelta condivisa per il futuro della città”, conclude.