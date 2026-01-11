Floridia verso le Amministrative. Il sindaco Carianni avverte i suoi: “al veleno non rispondiamo allo stesso modo”

“Nel corso di questi anni abbiamo cercato, tutte le volte che è stato possibile, di non trascinare la città nella polemica poiché – dal mio punto di vista – scendendo nella polemica ci saremmo allontanati da quell’idea di crescita cittadina che, nel tempo, abbiamo cercato di perseguire. Adesso che è arrivato il momento della campagna elettorale e, purtroppo, la polemica è ogni giorno dietro l’angolo, si sta correndo il rischio irreparabile di fare dei passi indietro. E, per tale ragione, affido la preghiera di non accettare le provocazioni e di non dissuadervi dalla strada che insieme abbiamo tracciato nel corso di questi 5 anni di sindacatura“. Non è ancora iniziata ufficialmente la campagna elettorale a Floridia ma il sindaco, Marco Carianni, vede che la situazione sta già sfuggendo di mano. In particolare dopo che l’avvocato Antonello Sala ha annunciato la propria candidatura a primo cittadino e con esso i primi aspiranti consiglieri comunali hanno iniziato con i propri interventi.

“Non serve a niente farsi travolgere dalle ostilità e dalla rabbia del momento – sottolinea –. E la soluzione al veleno comunicativo non è mai quella di rispondere aggiungendo altro veleno. Per noi, gli antidoti miracolosi, rimangono sempre la passione e l’amore per la comunità. Auguri a tutti i candidati e le candidate e in bocca al lupo”.