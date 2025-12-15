Floridia, vìola più volte i domiciliari e finisce in carcere

I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 21enne in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa. L’uomo originario della Tunisia, con precedenti penali e di polizia, dal mese di novembre sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato più volte segnalato dai Carabinieri per le violazioni alle prescrizioni legate alla misura cui era sottoposto e l’Autorità Giudiziaria ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 21enne è stato associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.