Flotilla, fermato anche Saverio Tommasi. Prima di partire da Siracusa ha detto: “voglio guardare la storia dal lato di chi si sporca le scarpe”

C’è anche il giornalista Saverio Tommasi tra le persone fermate nell’ambito dell’intercettazione, da parte delle forze israeliane, delle barche della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza.

Prima di imbarcarsi, Tommasi aveva fatto tappa a Siracusa, dove aveva spiegato le ragioni della sua scelta: “Mi imbarco perché credo nella necessità della parola come forma di liberazione e perché voglio guardare la storia dal lato di chi si sporca le scarpe”

Parole che oggi assumono un significato ancora più forte, mentre cresce la mobilitazione internazionale attorno alla missione umanitaria e al destino dei passeggeri della Flotilla.

Le forze della Marina israeliana hanno fermato circa 40 delle 47 imbarcazioni. Secondo le Idf, contrariamente a quanto affermato da alcuni attivisti sulla base di informazioni di tracciamento errate, nessuna delle imbarcazioni è riuscita a raggiungere le acque controllate da Israele al largo della costa di Gaza