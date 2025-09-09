Flotilla Gaza: partenze italiane giovedì da Siracusa

Le partenze italiane della Global Sumud Flotilla avverranno giovedì 11 settembre da Siracusa. Lo ufficializza il Global Movement to Gaza rendendo noto “che lo stesso giorno sarà previsto un incontro con la stampa alle 10 al porto di Siracusa”.

Intanto ieri sera, a 150 metri dalle coste di Tunisi, la family boat della Global Sumud Flotilla è stata colpita da un drone. Nei video si vede chiaramente l’attacco dall’alto, seguito dall’esplosione sul ponte principale: le fiamme hanno raggiunto i salvagente e altro materiale dell’equipaggio. Fortunatamente, l’incendio è stato domato in pochi minuti e tutti i partecipanti sono in salvo.

“Non è un episodio isolato – si legge in una nota – Solo cinque mesi fa, la nave Conscious della Freedom Flotilla Coalition era stata attaccata nello stesso modo. Non possiamo ancora confermare con certezza a chi appartenesse il drone. Ma sappiamo bene chi ricorre a questi metodi di intimidazione con droni quadrirotori esplosivi. Come ricorda @thiagoavilabrasil sappiamo chi teme e odia così profondamente l’idea di una missione pacifica e cerca di fermarla con ogni mezzo. È il momento di mobilitarci. Fermiamo questo genocidio, fermiamo chi continua a minacciare l’umanità intera sentendosi libero di colpire ovunque, senza alcuna conseguenza”.