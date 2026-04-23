Flotilla, l’approdo a Siracusa: partenza verso Gaza

Farà tappa a Siracusa il prossimo 23 aprile la Global Sumud Flotilla, la spedizione internazionale partita da Barcellona che si unirà alla flotta italiana per proseguire il viaggio verso Gaza. Un passaggio considerato cruciale sia dal punto di vista logistico che politico, in un contesto di crescente mobilitazione civile internazionale.

La flottiglia, che con l’aggiunta di 25 imbarcazioni italiane supera già le dimensioni della missione dello scorso anno, punta a rafforzare la pressione contro il blocco su Gaza, denunciando al tempo stesso le responsabilità legate ai conflitti in corso. Siracusa diventa così uno snodo centrale per il ricongiungimento delle imbarcazioni e per il rilancio dell’iniziativa.

Dalle 17, alla Marina di Siracusa, è in programma una conferenza stampa con l’equipaggio e le organizzazioni coinvolte, seguita da un fitto calendario di interventi, momenti artistici e musicali. Prevista la partecipazione di attivisti, rappresentanti di ONG e realtà della società civile, con la possibilità di interviste e approfondimenti.

La ripartenza è fissata per la mattina del 24 aprile alle 8, dopo le ultime verifiche tecniche, per proseguire il viaggio verso Gaza. Un’iniziativa che, secondo gli organizzatori, continua a crescere in dimensioni e partecipazione, rilanciando un messaggio di solidarietà e impegno internazionale.