Flotta umanitaria per Gaza: Siracusa crocevia della missione internazionale

Siracusa, da sempre crocevia del Mediterraneo, accoglierà la missione della Global Sumud Flotilla, una flotta internazionale di imbarcazioni dirette a Gaza con a bordo aiuti umanitari e rappresentanti della società civile: attivisti, medici, giornalisti, artisti e volontari provenienti da diversi Paesi.

Una parte significativa della flotta in partenza dall’Italia si concentrerà proprio a Siracusa, da dove salperà il 4 settembre.





In vista della partenza, il 3 settembre alla Marina di Ortigia, a partire dalle 18.30, si terrà una manifestazione di sostegno alla missione, organizzata dal Comitato Siracusano per la Palestina insieme alla Global Sumud Flotilla.

Durante l’iniziativa interverranno, tra gli altri: Antonio Mazzeo, attivista e già membro dell’equipaggio della Handala; Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza Italia; attivisti del Comitato Siracusano per la Palestina; membri degli equipaggi della missione.

Gli interventi saranno intervallati da momenti musicali e teatrali con la partecipazione dei Qbeta, I Percussonici, Marco Castello, Emma, Alessio Di Modica e Jacopo Tealdi.

Non mancheranno spazi dedicati ai più piccoli con attività circensi, spettacoli e laboratori a cura di Valerie Bla Bla, Mariano e France. Inoltre, sarà allestita un’area informativa e di solidarietà con la mostra “HeArt of Gaza”, punti divulgativi sulla questione palestinese e materiali sulle iniziative di supporto.

Il 4 settembre in mattinata, la città si stringerà intorno alla flotta per accompagnarne la partenza verso Gaza, in un momento di partecipazione e vicinanza internazionale.