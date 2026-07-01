Fnp Cisl Ragusa Siracusa, approvati statuto e regolamento: focus su territorio e formazione

In occasione del Consiglio Generale della Fnp, La federazione che rappresenta i pensionati della Cisl di Ragusa Siracusa, tenuto a Rosolini, si è provveduto ad approvare lo statuto ed il regolamento di attuazione, ed ancor prima si è delineato un bilancio dell’attività fin qui svolta con la proposta di iniziative per rendere più fattiva l’azione nei territori di Ragusa e Siracusa.

Il Consiglio convocato dal segretario generale Fnp, Antonio Nicosia ha visto la presenza del commissario regionale Mimmo Milazzo e del segretario Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore. Il segretario generale Nicosia ha sottolineato l’impegno della federazione sui progetti dedicati al proselitismo, ma soprattutto sul radicamento nei territori delle due province di Ragusa e Siracusa, in stretta collaborazione con il Caf, l’Inas, insieme all’Anteas.

Nel corso del suo intervento, il commissario Milazzo ha rilevato come sia fondamentale lo sforzo ed il sostegno dell’intera organizzazione per l’incremento del numero di iscritti, coinvolgendo le Rappresentanze dei lavoratori anche attraverso un percorso formativo che sia continuo e che veda protagonisti i titolari di pensione sociale. Un percorso che deve vedere una forte collaborazione con la Confederazione, attraverso una presenza costante e visibile sui territori delle province di Ragusa e di Siracusa.

In questo quadro si inserisce il percorso formativo che si è tenuto ed è stato rivolto agli Rls, i Responsabili locali sindacali, agli operatori ed ai volontari delle sedi della Cisl Fnp delle province di Ragusa e di Siracusa, promosso dalla Fnp Cisl Sicilia in collaborazione con il Patronato Inas.

Il tema del corso è stato “Formazione e territorio: Fnp Cisl Ragusa Siracusa e Patronato Inas insieme per rafforzare la tutela dei cittadini”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze degli operatori territoriali, con l’obiettivo di consolidare in maniera progressiva e concreta la capacità di ascolto, orientamento e assistenza nei confronti dei cittadini e dei pensionati, rispondendo così alle esigenze di efficacia, efficienza e presenza dell’utenza, in linea con la funzione di “sindacato di prossimità” che la Cisl si è data negli anni.