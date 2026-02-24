Fondazione Inda, a Roma la presentazione della nuova stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa

La Fondazione Inda presenterà la 61. Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa, nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 4 marzo, alle 11,30 nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura, a Roma.

Sono previsti gli interventi del ministro Alessandro Giuli, del presidente della Fondazione INDA Francesco Italia, del consigliere delegato dell’INDA Marina Valensise, del sovrintendente dell’INDA Daniele Pitteri e dei 4 registi: Filippo Dini, Robert Carsen, Alex Ollé e Giuliano Peparini.