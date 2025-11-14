Fondazione Marea si presenta a Siracusa: “unire persone e idee per far crescere la Sicilia”

La Fondazione “Marea” arriva a Siracusa. Questa sera, dalle 18 alle 20, nel cuore di piazza Duomo – negli spazi di Academy a Palazzo Beneventano – la Fondazione si presenta alla città, ai potenziali “pionieri” e ai team di imprenditorialità sociale selezionati in tutta l’Isola.

A raccontare la visione della fondazione è il presidente Antonio Perdichizzi, intervistato ai nostri microfoni. L’idea di partenza è semplice e radicale allo stesso tempo: trasformare la storica diaspora siciliana in una forza propulsiva per lo sviluppo della regione.

“In Sicilia – spiega Perdichizzi – il numero di persone che sono andate via nei decenni, e che continuano ad andarsene, è enorme. Noi però vogliamo arrestare questa diaspora realizzando un patrimonio di connessioni, competenze e relazioni in giro per l’Italia e per il mondo. L’obiettivo è riunirle e convogliarle verso la Sicilia“.

Marea si rivolge a chi è andato via, a chi è tornato, a chi ha deciso di restare e anche ai cosiddetti “siciliani di cuore”, persone senza origini isolane ma con un forte legame con questa terra. Non una semplice associazione, ma una fondazione dei siciliani per i siciliani, sottolinea Perdichizzi: “abbiamo voluto costruire qualcosa di solido. Persona dopo persona, 423 pionieri e pioniere hanno deciso di farne parte, contribuendo anche con una donazione economica per far nascere la fondazione”.

Il cuore dell’azione di Marea è l’imprenditorialità sociale: imprese che producono valore economico e al tempo stesso sono enti del terzo settore, realtà ibride pensate per prendersi cura di problemi concreti del territorio. In questi mesi la fondazione ha raccolto oltre 170 idee di impresa da tutta la Sicilia, selezionandone 13, almeno una per ogni provincia. È nato così il programma di incubazione “Onda”, che sta aiutando i team a trasformare le idee in progetti strutturati.

Siracusa è una delle tappe di questo percorso itinerante: dopo Favara (Farm Cultural Park), i team si incontrano in città per giornate di formazione e confronto, prima di proseguire verso Catania e chiudere il 19 dicembre a Palermo. Perdichizzi invita a guardare oltre i facili entusiasmi sui dati macroeconomici che in questo momento vedono la Sicilia come una delle regioni cresciute maggiormente nel periodo post pandemico. “La crescita del PIL non coincide automaticamente con la creazione di opportunità di qualità e benessere sociale – spiega -. Il tema vero è costruire nuova imprenditorialità, e in particolare nuova imprenditorialità sociale, che sappia tenere insieme sviluppo economico e impatto sul territorio”.

La Sicilia, secondo il presidente di Marea, ha vocazioni naturali – turismo, cultura, agroalimentare, energia, industria verde – che da sole non bastano, ma possono diventare leve importanti se inserite in una visione di lungo periodo.

Fondazione Marea prova a rispondere anche al tema dei rientri: molti siciliani tornati dopo il Covid sono poi ripartiti, delusi. “Tornare e non trovarsi bene è uno degli scenari peggiori – osserva Perdichizzi –. Noi vogliamo essere un sistema di supporto per chi vuole creare un’impresa qui dopo avere fatto esperienza altrove”.

E la Sicilia, aggiunge, è attrattiva anche per chi siciliano non è: qualità della vita, energia sociale, bellezza dei luoghi e una “vita lenta” possibile in molti centri della regione possono diventare fattori decisivi per chi sceglie dove vivere e investire.

L’appuntamento di questa sera in piazza Duomo sarà l’occasione per conoscere la fondazione, incontrare i pionieri siracusani e dialogare con i team che stanno sviluppando i loro progetti. “Chi verrà – conclude Perdichizzi – potrà decidere di sostenere la fondazione, diventare pioniere o magari entrare a far parte di uno dei team. Siamo in una fase embrionale: c’è spazio per dare una mano in tanti modi diversi. L’importante è mettersi in moto e costruire insieme una Sicilia contemporanea e possibile”.