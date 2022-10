Fondazione Ortygia: oltre 100 posti disponibili per studentesse universitarie Stem del Sud Italia

Con l’inizio del nuovo anno accademico, la Fondazione Ortygia torna nei principali atenei del Mezzogiorno con Yep – Young Women Empowerment Program, il programma di mentorship rivolto alle studentesse di lauree magistrali in discipline economiche e Stem, iscritte in diverse università del Sud Italia: per sei mesi saranno supportate da una professionista Mentor, che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze in un percorso strutturato con la propria Mentee.

Yep – Young Women Empowerment Program è una iniziativa di empowerment attraverso la quale la Fondazione Ortygia, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Accenture come Main Partner e Sparkle con un focus sul territorio siciliano, intende valorizzare le giovani donne universitarie del Mezzogiorno e diffondere i temi dell’inclusione di genere e della libertà di espressione delle proprie potenzialità e aspirazioni. Un’opportunità del tutto gratuita, con incontri one-to-one, live o da remoto, e workshop dei partner aderenti. Tra le altre aziende che contribuiscono alla quarta edizione del programma ci sono BCG, Citi, Fastweb, illimity, InfoCamere, Leonardo, Open Fiber e Snam che supporteranno tutte le 5 regioni del Sud coinvolte: Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Ad oggi il progetto Yep ha visto l’abbinamento di oltre 500 coppie di Mentor e Mentee. Per essere ammesse, è necessario compilare un form online in cui, oltre al merito, bisognerà raccontare la propria persona e la motivazione che spinge a candidarsi. Dodici gli atenei coinvolti nel programma: Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Cagliari, Università della Calabria, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Napoli-Federico II, Università degli Studi di Napoli Parthenope, Università degli Studi di Palermo, Università del Salento, Università degli Studi di Salerno e Politecnico di Bari.

“La nostra iniziativa – ha spiegato Lucrezia Reichlin, Economista e Presidente della Fondazione Ortygia – va nella direzione di investire in capitale umano. Siamo chiamati ad affrontare sfide enormi e, per farlo, è fondamentale stimolare le nuove generazioni sulle competenze del futuro. Occorre fare tutto il possibile perché i giovani e le giovani credano nell’Italia e nel Sud.”

Due training interamente dedicati alla formazione ai ruoli di Mentor e Mentee, una serie di workshop su temi professionali, sei sessioni individuali di mentoring e due eventi speciali all’apertura e alla fine del percorso, con il conseguimento dell’attestato di partecipazione. Per scoprire di più e presentare la propria candidatura consultare il sito www.capitaleumanosud.it/yep e da lì leggere il bando con Università e Dipartimenti ammessi. La scadenza è il 16 ottobre 2022.