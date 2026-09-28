Fondi Aerca. Carta: “in arrivo 1,3 milioni per Siracusa e quasi 1 per Augusta”

Politica · Progetti

Siracusa e Augusta si preparano a utilizzare le risorse destinate alla riqualificazione e al rilancio dei due territori. A Siracusa sono stati assegnati 1.356.593,18 euro, mentre ad Augusta arriveranno 921.064,94 euro, nell’ambito dei 5 milioni di euro destinati ai sei Comuni dell’Aerca. Le risorse sono il risultato della norma sostenuta da Giuseppe Carta e da Grande Sicilia, attraverso la quale la Regione Siciliana ha previsto finanziamenti per interventi di riqualificazione ambientale, rigenerazione urbana e promozione del territorio.

I fondi assegnati riguardano progetti individuati e condivisi con le amministrazioni comunali di Siracusa e Augusta ora si attende la fase di attuazione. “Siracusa e Augusta possono contare su finanziamenti importanti che consentiranno di realizzare interventi di riqualificazione e di valorizzazione del territorio – dichiara l’onorevole Giuseppe Carta –. Voglio ringraziare i sindaci e le amministrazioni comunali per la disponibilità e per il lavoro svolto nella definizione dei progetti”.

Il decreto regionale stabilisce infatti che i finanziamenti possano essere utilizzati per interventi di riqualificazione di aree degradate, bonifica di siti inquinati, ricostruzione di infrastrutture e spazi pubblici, realizzazione di parchi e giardini urbani, riqualificazione di edifici, mobilità sostenibile e promozione del territorio. “È un risultato che nasce dall’impegno di Grande Sicilia e dalla capacità di portare all’interno della Regione le esigenze concrete del nostro territorio – concude Carta –. Adesso siamo nella fase decisiva: i progetti concordati con le amministrazioni devono diventare realtà e produrre interventi visibili e utili per i cittadini”.

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A breve sarà organizzata una conferenza stampa con le amministrazioni comunali di Siracusa e Augusta per illustrare le modalità di realizzazione degli interventi.