Fondi regionali, Zappulla (Avs): “Siracusa marginale con 100mila euro. Manovra elettorale”

Politica · la nota

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Sebastiano Zappulla, segretario provinciale Sinistra Italiana-Avs, sull’esclusione di Siracusa dalla manovra approvata all’Ars.

“Il disegno di legge approvato dall’Ars, denominato “Coesione e crescita”, è una manovra che vale complessivamente circa 1,4 miliardi di euro, distribuiti a pioggia a numerosi comuni siciliani. Non a tutti i comuni però, perché alcuni sono stati esclusi. Su questo punto ci torno alla fine della nota.





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Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha rivendicato il raggiungimento di un doppio risultato politico: da un lato è riuscito a fare approvare una manovra di bilancio corposa, che a suo dire sosterrà le imprese, le famiglie e finanzierà opere strategiche, e dall’altro ha ritrovato nell’aula dell’Ars una maggioranza politica. La crisi politica che lo aveva quasi disarcionato dalla poltrona di presidente della Regione sembrerebbe superata, o quantomeno allontanata fino alla prossima manovra di bilancio.





Di cosa ci sia di strategico o di aiuto alle famiglie e alle imprese in un campo di padel o nella ristrutturazione di uno spogliatoio di calcio, per citare solo due esempi di opere finanziate col disegno di legge Coesione e crescita, resta un mistero che Schifani e la sua maggioranza prima o poi dovranno spiegarci. E dovranno spiegarcelo soprattutto perché sono decisioni che stridono con la realtà che vive una Regione nella quale le liste di attesa per una visita medica specialistica restano lunghissime, il caro vita e i costi energetici hanno messo in ginocchio imprese e famiglie; dove mandare i figli alla scuola dell’obbligo ha significato per le famiglie accollarsi costi medi annuali pari a 600 euro a figlio, e dove lo sport amatoriale e dilettantistico, per quello che costa, è diventato un privilegio per pochi bambini e bambine. Dove l’acqua pubblica è un diritto negato e il lavoro è povero e precario. Per finire, dove è diventato impossibile affittare una casa in città, non parliamo di acquistarne una, o basta un temporale per fare danni di milioni di euro. Potrei continuare all’infinito con l’elenco delle priorità che dovrebbero essere finanziate ma mi fermo qui.





Insomma, a nostro parere la manovra di bilancio altro non è che una manovra elettorale. E a sentire Schifani non sarà nemmeno l’ultima. Ne ha già annunciata un’altra per il prossimo mese di Aprile. Evidentemente il presidente della Regione ha capito che per tenere buoni i suoi deve promettere di distribuire risorse a pioggia ai comuni e ai colleggi elettorali di loro appartenenza, fino alla fine della legislatura.





E qui, come ho detto all’inizio della nota, veniamo al caso Siracusa e a quello che emerge, politicamente parlando, leggendo i dati dei contributi destinati ai comuni siracusani. Ad essere esclusi dai finanziamenti del DDl Coesione e crescita sono pochi comuni, tra questi, guarda caso, quelli guidati da amministrazioni di centrosinistra o non riconducibili al centrodestra. Lentini, Floridia e Solarino restano a bocca asciutta. È stata esclusa anche Francofonte, ma lì non c’è un’Amministrazione comunale in carica perché è intervenuto lo scioglimento per infiltrazione mafiosa e quindi viene meno il presupposto di un interessamento. Il dato più interessante, sempre politicamente parlando, è l’importo del finanziamento riservato alla città capoluogo, solo 100 mila euro. Comuni più piccoli di Siracusa, con qualche centinaio di abitanti, in proporzione hanno raccolto molte più risorse. Una valutazione su come sono stati distribuiti i finanziamenti e del perché si è tornati alle cosiddette mancette elettorali andrebbe fatta. La prima cosa che emerge a parere nostro è che la campagna elettorale per le regionali sembrerebbe cambiare alcuni equilibri politici che questa provincia ha conosciuto negli ultimi anni, e che hanno visto pezzi di centro destra e pezzi di centro sinistra collaborare. Il centro destra è tornato a guardarsi dentro, a preferire la linea e gli interessi dei partiti che lo compongono, a danno degli interessi generali della provincia. Su Siracusa ci sentiamo di affermare che col decreto Crescita e coesione è arrivata la conferma della marginalità, sul piano politico, di un’Amministrazione che è giunta ai titoli di coda”.