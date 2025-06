Fondi Ue e nazionali, bandi per oltre 800 milioni. La Regione il 6 giugno a Siracusa con “Opportunità coesione”

La politica di coesione in Sicilia incontra i territori. Parte giovedì 5 giugno da Ragusa l’iniziativa “Opportunità coesione: itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”, ideato dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione. Saranno presentati i bandi sostenuti con i fondi europei e nazionali (già attivati e di prossima emanazione), per un importo complessivo di oltre 800 milioni di euro. Si tratta di un’iniziativa sperimentale per portare nelle nove province le occasioni di finanziamento e favorire la massima partecipazione attraverso il dialogo diretto con gli esponenti delle istituzioni locali e del partenariato economico-sociale.

Il primo incontro si terrà a Ragusa Ibla il 5 giugno, dalle 9 alle 13, alla sala polifunzionale “Falcone Borsellino”, in via Torrenuova. Saranno illustrati i bandi aperti del Pr Fesr 21-27 e dell’Fsc 21-27, per un totale di oltre 500 milioni di euro destinati alla selezione dei progetti, ma si parlerà anche di altri avvisi di prossima uscita, per ulteriori 310 milioni. Complessivamente si tratta, quindi, di circa 810 milioni di euro già resi disponibili in questa fase d’attuazione dei programmi, di cui 513 milioni destinati alle imprese e 297 milioni riservati a enti locali e terzo settore. Interverranno, tra gli altri, dirigenti e funzionari dei dipartimenti regionali Turismo, Acqua e rifiuti, Attività produttive e Famiglia, che hanno funzione di centri di responsabilità nel periodo di programmazione 2021-2027. Previste nel pomeriggio anche visite (aperte alla stampa) a interventi realizzati nel territorio. Si parte alle 15.30 con gli alloggi popolari realizzati in via Risorgimento, realizzati nell’ambito del progetto “Connettiamo i margini Ragusa” (social housing), sostenuto con le risorse del Fesr Sicilia. L’iniziativa coinciderà con la consegna ufficiale delle chiavi agli assegnatari degli appartamenti, alla presenza del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, dei rappresentanti del dipartimento regionale Infrastrutture e dei vertici Iacp locali.

A seguire, si svolgerà una visita tecnica-informativa alla sede di uno dei partner del progetto BioTrak (Natura & Qualità Società Agricola), nella zona industriale III fase a Ragusa. Si tratta di un intervento che sviluppa un sistema innovativo di tracciabilità e certificazione per le filiere zootecniche bovine, attraverso l’utilizzo di mangimi sostenibili a base di biomasse residuali del settore olivicolo.

Il progetto, cofinanziato nell’ambito del programma Fesr Sicilia, è candidato dalla Regione al concorso RegioStars, che premia i migliori interventi di tutta Europa sostenuti dai fondi Ue.

“Opportunità Coesione” continuerà venerdì 6 giugno con un nuovo incontro a Siracusa (sala “Ferruzza-Romano” del consorzio del Plemmirio), sempre dalle 9 alle 13 e con visite ai progetti nel pomeriggio.