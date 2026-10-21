Fondo per l’emergenza abitativa, Spada: “altri 9 milioni grazie all’emendamento del PD”

Politica · ARS BILANCIO

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“Grazie a un emendamento del gruppo del Partito Democratico è stato approvato l’aumento del fondo per l’Emergenza Abitativa a sostegno di 11 mila nuclei familiari in Sicilia. Le esigenze dei cittadini sono la priorità dell’opposizione al Governo Schifani”.

A sottolinearlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico e sindaco di Solarino, intervenendo a proposito dell’approvazione, in Assemblea Regionale Siciliana, di un emendamento alla legge di Variazioni di Bilancio che aumenta il fondo per l’Emergenza Abitativa da 8 milioni a 17 milioni di euro.

“Si tratta – aggiunge il parlamentare dem – di un atto di responsabilità da parte del PD, in un impianto normativo che purtroppo presenta ancora le solite storture e mancette. Il sostegno a 11 mila nuclei familiari siciliani sottoposti a sfratti esecutivi, di cui l’80% per morosità, fornisce la possibilità di regolarizzare le posizioni debitorie”.

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L’iniziativa del gruppo parlamentare del PD inserita nelle variazioni fa seguito al taglio da 25 milioni di euro al fondo per l’Emergenza Abitativa attuato dal Governo Nazionale.

“Da Roma hanno deciso di abbandonare le famiglie al proprio destino, con un taglio scellerato alle risorse destinate ai bisognosi. Per questo abbiamo deciso di aumentare l’iniziale portata del fondo di ulteriori 9 milioni. È una scelta maturata nell’interesse di quelle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese – conclude l’on. Spada -, che grazie a questo sostegno

potranno avere una boccata d’ossigeno. La casa è un diritto, non un privilegio. E la politica ha il dovere di difenderlo con i fatti, non con le parole”.