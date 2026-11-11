Fondo solidarietà comunale, 29 Comuni vanno al Tar: ci sono anche Sortino e Canicattini

Politica · Anci Sicilia

I criteri con cui lo Stato distribuisce le risorse non sono freddi numeri di bilancio, ma stabiliscono se buche, marciapiedi e strade possano essere riparati o se i bambini possano usare gli scuolabus o pranzare nelle mense scolastiche, solo per fare qualche esempio. Da questa consapevolezza nascono i ricorsi al Tar presentati da Anci Sicilia e da 29 Comuni dell’Isola contro i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (Fsc).

I contenuti dell’azione politico-istituzionale e giudiziaria, con le ragioni di una battaglia che riguarda “I diritti negati ai cittadini siciliani”, sono stati illustrati stamattina alla stampa all’Assemblea regionale siciliana, a Palermo. Il presidente dell’associazione dei Comuni siciliani, Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano, hanno illustrato “la più importante battaglia autonomista degli ultimi vent’anni”, che si è tradotta nel deposito di due ricorsi al Tar del Lazio: al centro dell’azione legale la disparità di trattamento tra i Comuni siciliani e quelli delle Regioni a statuto ordinario. In Sicilia, infatti, la ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale continua a basarsi sulla cosiddetta «spesa storica», cioè su quanto ciascun Comune ha speso negli anni precedenti. Un criterio che penalizza gli enti che in passato hanno avuto meno risorse e, di conseguenza, minori possibilità di garantire servizi ai cittadini.

Nelle Regioni a statuto ordinario, invece, le risorse vengono assegnate sulla base dei fabbisogni standard – ovvero dei fondi necessari per assicurare i servizi – e della capacità fiscale, cioè del livello delle entrate che ciascun Comune ha a disposizione attraverso tributi e imposte locali.

Secondo il dossier di Anci Sicilia, nel 2026 ogni cittadino dell’Isola riceverà in media 137 euro dal Fondo di solidarietà comunale, contro i 179 euro destinati ai residenti delle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno. La differenza comporta una perdita stimata di quasi 200 milioni di euro per il 2026, destinata a salire fino a 300 milioni annui entro il 2030. È un meccanismo in contrasto con i principi costituzionali in materia di eguaglianza e perequazione, in base ai quali spetterebbero maggiori risorse ai territori con minore capacità fiscale e che non tiene conto del fatto che per la Sicilia dovrebbe valere il principio “di rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”.

Nel corso della conferenza stampa i rappresentanti dell’associazione hanno spiegato come si è sviluppata la lunga azione politico-istituzionale volta a richiedere la modifica degli attuali criteri. Un percorso caratterizzato da numerosi incontri che hanno portato il Mef a elaborare simulazioni, in base alle quali ai Comuni siciliani sarebbero dovuti essere assegnati almeno 150 milioni di euro annui. L’arenarsi di questo iter, però, ha portato Anci Sicilia a rivolgersi al giudice amministrativo, con il supporto legale dell’avvocato, professore ordinario di diritto costituzionale e pubblico, Corrado Caruso, dell’avvocato Piermassimo Chirulli e di un team di esperti. “La modifica dei criteri del Fondo di solidarietà comunale porterebbe un miglioramento qualitativo in numerosi ambiti, quali per esempio: servizi scolastici, servizi sociali, viabilità, illuminazione, polizia locale, verde e spazi pubblici”, concludono Amenta e Alvano.

I contenuti dell’azione legale saranno resi noti nei canali social Facebook e Instagram di Anci Sicilia e nella pagina del sito https://www.anci.sicilia.it/diritti-negati-ai-cittadini-siciliani/Di seguito si riporta l’elenco dei 29 Comuni co-ricorrenti insieme ad Anci Sicilia. L’associazione evidenzia che si tratta di un piccolo campione rappresentativo di tutti gli enti che hanno sposato questa battaglia.

PROVINCIA DI AGRIGENTO: Grotte, Santo Stefano QuisquinaPROVINCIA DI CALTANISSETTA: CaltanissettaPROVINCIA DI CATANIA: Biancavilla, Caltagirone, Misterbianco, Piedimonte Etneo, ValverdePROVINCIA DI ENNA: CalascibettaPROVINCIA DI MESSINA: Gioiosa Marea, Piraino, San Filippo del Mela, Santa Teresa di Riva, Santo Stefano di Camastra, Tusa;PROVINCIA DI PALERMO: Balestrate, Contessa Entellina, Isola delle Femmine, Lercara Friddi, Monreale, Partinico, Piana degli Albanesi, Valledolmo;PROVINCIA DI RAGUSA: Santa Croce Camerina, Vittoria;PROVINCIA DI SIRACUSA: Canicattini Bagni, SortinoPROVINCIA DI TRAPANI: Mazara del Vallo, Trapani.