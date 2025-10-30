Fontana Assicurazioni: la previdenza integrativa, un’opportunità da cogliere entro fine anno

Negli ultimi mesi si parla sempre più spesso di previdenza integrativa, ma molti professionisti e lavoratori dipendenti non ne conoscono ancora appieno i vantaggi. Secondo Francesco Fontana, di Fontana Assicurazioni-Agenzia Unipol, agire entro la fine dell’anno può rivelarsi una scelta strategica. Non si tratta solo di pensare alla pensione, ma anche di ottenere un vantaggio economico immediato grazie alle agevolazioni fiscali previste per chi effettua i versamenti entro il 31 dicembre. È un modo intelligente per pianificare il proprio futuro e allo stesso tempo risparmiare oggi.

La previdenza, però, non è l’unico tema caldo di fine anno. Molti professionisti devono anche rinnovare la propria polizza di responsabilità civile professionale, spesso in scadenza proprio a fine dicembre. È fondamentale non trascurare questo aspetto, perché una copertura attiva tutela da errori, omissioni o contenziosi che possono avere conseguenze economiche significative. Stipulare o rinnovare in tempo una polizza professionale è una forma di protezione indispensabile.

In questo periodo, Fontana Assicurazioni offre condizioni vantaggiose e consulenze personalizzate per chi desidera attivare o rivedere i propri piani assicurativi. L’obiettivo è semplificare le scelte, fornendo soluzioni su misura in base all’età, alla professione e agli obiettivi di ciascun cliente. In un momento in cui la previdenza pubblica appare sempre più incerta, affidarsi a professionisti esperti come Fontana Assicurazioni significa pianificare con consapevolezza e serenità, trasformando la previdenza integrativa in un investimento concreto per il proprio futuro.