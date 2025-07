Fontana assicurazioni: tutto quello che c’è da sapere per proteggere la propria abitazione

In un contesto in cui la sicurezza domestica è sempre più sentita, cresce anche l’interesse verso le polizze per l’abitazione. Ma quali sono oggi le garanzie davvero importanti da sottoscrivere? Come incidono i moderni sistemi d’allarme sul premio assicurativo? E quali sono gli errori da evitare nella scelta di una polizza?

Ne abbiamo parlato con Mario Infantino di Fontana Assicurazioni, che ci ha aiutato a fare chiarezza su alcuni dei dubbi più comuni.





Oggi i clienti si orientano principalmente su garanzie contro furto, incendio e responsabilità civile. Tuttavia, secondo gli esperti, spesso vengono trascurate coperture altrettanto fondamentali, come quelle contro danni da acqua, eventi atmosferici, o l’assistenza immediata in caso di emergenza domestica. In un’epoca di cambiamenti climatici e fenomeni meteorologici intensi, queste garanzie meriterebbero maggiore attenzione.

Negli ultimi anni, dispositivi come Verisure – che offrono monitoraggio 24 ore su 24 e intervento rapido – stanno incidendo sempre più sulla definizione del premio assicurativo. La presenza di un sistema d’allarme certificato può contribuire a ridurre sensibilmente il costo della polizza o migliorare le condizioni contrattuali, proprio perché abbassa il rischio percepito dalla compagnia.

Il monitoraggio costante offerto da sistemi di allarme evoluti può fare una grande differenza in caso di sinistro. In presenza di video, registrazioni e segnalazioni tracciate, il processo di liquidazione dei danni può essere più rapido e trasparente. Si riducono infatti le incertezze e le contestazioni, sia da parte dell’assicurato che dell’assicuratore.

Tra gli incidenti più comuni rilevati da Fontana Assicurazioni troviamo: danni da infiltrazioni d’acqua (soprattutto in appartamenti, incendi dovuti a corto circuiti o elettrodomestici, furti con scasso e danni a terzi causati da animali domestici o perdite d’acqua

Negli ultimi anni, la gestione dei sinistri si è molto evoluta: oggi è possibile effettuare la denuncia online, caricare le prove fotografiche e ricevere un primo supporto anche da remoto.