Fontane Bianche a Siracusa, pino crollato e area nel degrado: esposto del Comitato “Faremo Strada”

Il Comitato territoriale “Faremo Strada – Cassibile, Fontane Bianche, Ognina” denuncia pubblicamente una grave situazione di degrado e potenziale pericolo presente in viale dei Lidi, a Fontane Bianche, a meno di cento metri dalla spiaggia principale.

Da oltre un anno, all’interno di una proprietà privata che si affaccia sulla principale arteria della località balneare, giace un enorme pino crollato, mai rimosso e mai adeguatamente messo in sicurezza.

Secondo quanto segnalato dal Comitato, l’area versa in condizioni di totale abbandono e presenta un accesso facilmente superabile attraverso un cancelletto semiaperto e precario. La pressione esercitata dal tronco del pino potrebbe inoltre provocare il cedimento della recinzione, con il rischio che l’albero possa riversarsi improvvisamente sulla pubblica via.

Una situazione che, secondo il Comitato, rappresenta un concreto pericolo per residenti, passanti e turisti, oltre a danneggiare l’immagine di Fontane Bianche in vista dell’imminente stagione estiva.

Per questo motivo è stato presentato un esposto formale alle autorità competenti, con la richiesta urgente di: effettuare un sopralluogo; mettere immediatamente in sicurezza l’area; procedere alla rimozione del pino crollato; adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare il rischio.

“Non è accettabile che la via principale e più frequentata di Fontane Bianche continui a presentare scenari di degrado e potenziale pericolo ignorati da troppo tempo – si legge in una nota a firma del comitato –. Ogni giorno che passa aumenta il rischio per la sicurezza pubblica e si arrecano ulteriori danni all’immagine turistica della località. Le istituzioni intervengano prima che accada qualcosa di grave”.