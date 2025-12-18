Forestali. approvata all’Ars la norma che aumenta le giornate di lavoro. Auteri: “promessa mantenuta”. E arrivano fondi anche per lo sport

È stata approvata ieri sera all’Assemblea Regionale Siciliana una norma storica per il comparto forestale, un provvedimento atteso da anni e che rappresenta una risposta concreta a migliaia di lavoratori e alle loro famiglie. Una misura che consente l’aumento delle giornate lavorative: da 78 a 101, da 101 a 124, da 151 a 174, restituendo dignità, continuità e prospettiva a un settore strategico per la Sicilia. “Quella dei forestali – dichiara l’On. Carlo Auteri – era una promessa assunta in campagna elettorale. È stata una battaglia lunga, complessa, a tratti faticosa, ma oggi possiamo dire di aver onorato quell’impegno. Non era accettabile che migliaia di lavoratori continuassero a vivere in una precarietà cronica”. Il risultato è frutto del lavoro corale del Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana e della collaborazione con il Governo Schifani, che ha messo a disposizione le risorse necessarie per rendere la norma sostenibile e strutturale.

“Parliamo non solo di giustizia sociale – prosegue Auteri – ma anche di tutela del territorio. Con un numero di forestali drasticamente ridotto negli anni e il blocco del turn-over, rafforzare chi già opera sul campo era l’unica strada possibile per contrastare incendi, dissesto idrogeologico ed emergenze ambientali. Oggi passiamo finalmente dalle parole ai fatti”.

Accanto a questo importante risultato, l’On. Auteri sottolinea anche l’approvazione di un ulteriore emendamento che guarda alle comunità e ai giovani del territorio. Ha seguito e accompagnato il percorso che ha portato al finanziamento di sei aree ludico-sportive all’aperto in provincia di Siracusa, nei Comuni di Augusta, Avola, Melilli, Noto, Solarino, Buscemi e Sortino, favorendo il dialogo tra le istituzioni coinvolte. Le risorse, già stanziate e liquidate, ammontano a 436.200 euro, equamente ripartite tra i Comuni. Un investimento mirato allo sport di base e alla creazione di spazi di aggregazione, soprattutto in contesti a maggiore rischio di esclusione sociale. “Lo sport – conclude Auteri – è dignità, è libertà, è prevenzione. Quando le istituzioni collaborano e costruiscono sinergie vere, i risultati arrivano. Continueremo su questa strada, con serietà e responsabilità, nell’interesse esclusivo dei cittadini siciliani”.