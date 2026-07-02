Forestali Siracusa, UGL denuncia ritardi negli stipendi: “Lavoratori costretti ad anticipare le spese per andare al lavoro”

Nuova protesta dell’UGL Agroalimentare Sicilia contro i ritardi nel pagamento degli stipendi ai lavoratori forestali in servizio presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa. Con una nota indirizzata all’Assessorato regionale del Territorio e Ambiente, al Dipartimento del Corpo Forestale della Regione Siciliana e, per conoscenza, al Prefetto di Siracusa, il sindacato ha chiesto un intervento urgente per sbloccare le mensilità arretrate relative al mese di maggio.

A firmare la richiesta è il segretario regionale della Federazione Agroalimentare UGL, Francesco Arena, che evidenzia come i ritardi nei pagamenti rappresentino ormai una criticità ricorrente per i lavoratori forestali impiegati nel servizio antincendio boschivo.

Secondo il sindacato, il Servizio 15 – Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa provvederebbe sistematicamente all’erogazione delle retribuzioni con notevole ritardo, una situazione che starebbe creando forti disagi economici ai dipendenti e alle loro famiglie.

“I lavoratori sono stanchi e non più nelle condizioni di anticipare le spese del carburante per raggiungere il posto di lavoro”, si legge nella nota, nella quale viene sottolineato come il mancato pagamento delle spettanze impedisca ai dipendenti di far fronte alle normali esigenze di sostentamento familiare.

L’UGL chiede quindi agli enti competenti di individuare rapidamente le soluzioni necessarie per regolarizzare i pagamenti e porre fine a un fenomeno che, secondo il sindacato, tende a ripetersi ogni mese con ritardi sempre più consistenti.

Nella lettera viene inoltre annunciato che, in assenza di riscontri immediati, l’organizzazione sindacale valuterà l’avvio di iniziative di mobilitazione e delle necessarie azioni legali a tutela dei propri iscritti.

Il sindacato auspica infine un intervento risolutivo da parte dell’amministrazione regionale affinché venga garantita la puntualità nell’erogazione delle retribuzioni ai lavoratori forestali impegnati in un servizio considerato essenziale per la tutela del territorio.