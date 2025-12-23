Formazione e lavoro a Siracusa, IREM Spa investe sui giovani: concluso il corso “Ufficio tecnico e contabilità lavori”

Si è concluso ieri mattina, lunedì 22 dicembre, nel quartier generale di IREM S.p.A., il corso di formazione dedicato alla figura di “Ufficio tecnico e contabilità lavori”, parte integrante del programma “PartIREMo con le competenze”, giunto alla sua terza edizione. L’iniziativa rientra nell’Academy permanente promossa da IREM ed è stata realizzata in collaborazione con Randstad Italia e il Rotary 2110 Distretto Sicilia-Malta, con l’obiettivo di formare giovani talenti e favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro industriale. Il percorso ha coinvolto dieci corsisti, ragazzi e ragazze diplomati, per un totale di oltre 230 ore di formazione teorica e pratica, fornendo competenze immediatamente spendibili nel settore degli impianti industriali per la produzione di energie tradizionali e green.

“La formazione è un pilastro strategico per il futuro dell’azienda – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di IREM, Giovanni Musso – e crediamo fermamente che creare occupazione e quindi ricchezza sul territorio, valorizzando i giovani, debba sempre più far parte del nostro modo di fare impresa. L’Academy nasce in questo contesto, ma anche per garantire ricambio generazionale e continuità operativa nei mercati internazionali e nelle nuove sfide che ci impongono. Dal prossimo anno puntiamo a ampliare questo progetto, con il coinvolgimento di personale proveniente dall’estero”.

Musso ha inoltre annunciato l’avvio, a partire da metà gennaio, di un nuovo corso dedicato alla figura del “planner”, professione chiave per la pianificazione delle business unit in Italia e all’estero.

La HR Manager di IREM, Marcella Saraceno ha voluto invece porre l’accento sull’importanza alla mobilità anche su scala internazionale. “È un elemento centrale di questo percorso – ha spiegato la Saraceno –. L’esperienza all’estero consente una crescita significativa, sia professionale sia personale, e permette di vivere pienamente la realtà del cantiere, che resta fondamentale per il nostro settore”.

Soddisfazione per l’andamento del corso è stata espressa anche da parte di Randstad Italia. “Questa partnership funziona perché è concreta e orientata alle competenze – ha commentato Bruno Piccoli, Area Manager di Randstad –. Ringraziamo IREM per la collaborazione che portiamo avanti da cinque anni. I numeri delle candidature da parte di diversi giovani talenti e le opportunità create dimostrano l’efficacia di questo format”.

A portare la propria testimonianza è stato anche Gianmarco Ricciardi, ex corsista già impegnato all’estero dopo un precedente corso di formazione e al momento impiegato momentaneamente in sede a Siracusa. “L’esperienza in Svezia è stata impegnativa – ha detto rivolgendosi ai corsisti -, ma fondamentale per crescere. Superato il primo periodo di adattamento, si acquisisce autonomia e consapevolezza”.

Il valore dell’iniziativa è stato sottolineato anche da Davide Cappellani, in rappresentanza del Rotary distretto 2110 Sicilia – Malta. “IREM rappresenta un esempio virtuoso di impresa che guarda al futuro e al territorio – ha detto Cappellani –. Per questo il Rotary, grazie alla sensibilità e alla visione del Governatore Sergio Malizia ha scelto di sostenere il progetto, riconoscendone l’impatto sociale e occupazionale. Auguro a tutti voi – ha concluso Cappellani rivolgendosi ai corsisti – un grande in bocca al lupo per il futuro. In un periodo in cui manca il lavoro, voi potrete cogliere questa grande opportunità”.