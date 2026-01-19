Formazione e lavoro, Confcommercio Siracusa incontra la delegazione coreana della Chingnam National University

Confcommercio Siracusa ha ospitato oggi nella propria sede associativa, una delegazione della Chingnam National University della Corea del Sud, in visita istituzionale nel territorio siracusano. All’incontro hanno preso parte 30 dirigenti di istituti scolastici superiori e professionali sud coreani, insieme a rappresentanti del mondo del lavoro, con l’obiettivo di approfondire modelli di collaborazione tra sistema educativo e mercato occupazionale.

L’intervento di Confcommercio Siracusa, nelle parole del Presidente provinciale Francesco Diana e della direttrice Virginia Zaccaria, è stato incentrato sul ruolo delle associazioni di rappresentanza e, nello specifico, su come la territoriale siracusana operi da ponte tra scuola e lavoro, grazie all’attività di APL – Agenzia per il Lavoro, con particolare attenzione alla guida e all’accompagnamento all’inserimento lavorativo dei giovani e grazie alle numerose collaborazioni con istituti scolastici superiori e professionali oltre che universitari. A rappresentare quest’ultimi, presente all’incontro il direttore del Consorzio Universitario di Siracusa, Giorgio Nicastro del Lago.

A sottolineare l’importanza del dialogo tra associazioni di categoria e pubblica amministrazione, è intervenuto l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa, Marco Zappulla, con il racconto dell’esperienza del Job Day realizzato in collaborazione con Confcommercio; il suo intervento ha generato un proficuo ed interessante scambio di buone pratiche internazionali.

Per introdurre il tema dello strumento apprendistato, molto interessante per la delegazione sud coreana, è stato presente, in collegamento online, il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa, Alfio Zarbano, che ha illustrato le opportunità e i vantaggi di questo modello contrattuale.

All’incontro presenti anche imprese associate, chiamate a portare una testimonianza diretta sulle competenze oggi richieste dal mercato del lavoro. In particolare, TDE Clean con la partecipazione di Rosa Ganci con focus sulle esigenze delle imprese che operano nel settore dei servizi, e DATA NET, con l’intervento dell’ing. Luigi Grasso, una straordinaria case history di formazione qualificata on the job che avvia percorsi di apprendistato da cui nascono i collaboratori dell’impresa sempre in evoluzione.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto internazionale sui temi del lavoro e della sicurezza, uno scambio di buone pratiche ed il rafforzamento delle relazioni tra sistemi formativi e produttivi di contesti culturali differenti, nel segno dell’innovazione e dell’occupabilità.