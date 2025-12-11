Formazione specialistica e ingresso nel mondo del lavoro per gli studenti del Ruiz di Priolo

Giovani diplomandi avranno l’opportunità di entrare nel mondo del lavoro grazie ad un progetto promosso da Enel, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo guidata dal sindaco Pippo Gianni. Il progetto “Energie per la Scuola” è stato presentato questa mattina presso l’istituto Ruiz, sezione di Priolo Gargallo.

L’iniziativa è rivolta alle classi quinte. Gli studenti frequenteranno un corso di formazione teorico/pratico, volto ad ottenere la qualifica professionale finalizzata all’assunzione nelle imprese dell’indotto Enel. I corsi avranno diversi profili di indirizzo e ogni studente potrà scegliere il proprio.

Ad aprire l’incontro il Sindaco Pippo Gianni. “Questo progetto – ha affermato il primo cittadino – è una grande occasione per i nostri ragazzi. Attraverso il diploma conseguito con il corso acquisiranno competenze specifiche e l’opportunità d fare il grande salto nel mondo del lavoro con le imprese partner di Enel e, molto spesso, con la stessa Enel“.

Oltre al sindaco Gianni erano presenti all’incontro il responsabile del progetto Giuseppe Macrì, il responsabile affari istituzionali Enel Pasquale Billeci, la responsabile dell’istituto di formazione Cecilia Manduca, il responsabile d’impresa Elettrocostruzioni Ignazio Manduca, il capo dipartimento del Ruiz ing. Santacroce, il referente del Ruiz prof.ssa Elina Scionti e il prof. Tonino Margagilotti in rappresentanza del dirigente scolastico Castorina.

Il progetto ha formato negli anni personale qualificato consentendo ad oltre 1500 studenti di trovare lavoro nelle aziende partner del Gruppo elettrico.