Fornisce false generalità e viola il DASPO: denunciato 21enne allo stadio di Melilli

Cronaca · MELILLI DASPO

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In occasione dell’incontro di calcio “A.P.D. MELILLI – ACIREALE FOOTBALL CLUB”, valevole per il campionato di Eccellenza, svoltosi in data 18 ottobre 2026, gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla D.I.G.O.S. della Questura di Siracusa notavano, presso lo stadio comunale di Melilli, un soggetto che stazionava nei pressi della biglietteria. Lo stesso, a seguito di controllo dava delle dichiarazioni sulla propria identità che, da successivi accertamenti, si rilevavano false.

Lo stesso, infatti, risultava destinatario della misura di prevenzione del DASPO emessa dal Questore di Siracusa per la durata di 3 anni.

Pertanto, il giovane, di 21 anni, è stato denunciato per falsa attestazione dell’identità personale e per non aver rispettato le prescrizioni del DASPO cui era sottoposto.