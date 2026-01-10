Forte scossa di terremoto sulla costa calabra: avvertita anche a Siracusa

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 5:53 di questa mattina lungo la costa sud-orientale della Calabria, ed è stata chiaramente avvertita anche in diverse zone della Sicilia orientale, compresa Siracusa.

Secondo i dati ufficiali forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha avuto un ipocentro a 64,8 chilometri di profondità, caratteristica che ne ha favorito la propagazione su un’area molto ampia del Sud Italia.

La scossa è stata percepita distintamente da numerosi cittadini, svegliati dal movimento tellurico, con oscillazioni avvertite in abitazioni, soprattutto ai piani alti. Segnalazioni sono arrivate anche da altre province della Sicilia orientale oltre che dalla stessa Calabria, dove il sisma ha avuto l’epicentro.