Forti raffiche di vento a Siracusa, l’assessore Imbrò: “ancora possibili picchi nel pomeriggio”

Notte e mattinata difficili a Siracusa a causa delle violente raffiche di vento che hanno colpito il territorio, provocando la caduta di alberi, il distacco di pannelli e coperture e numerosi interventi di emergenza.

In via Piave la copertura di un terrazzo è stata divelta dal vento ed è precipitata sulla sede stradale. Diverse le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine per rami caduti, strutture pericolanti e oggetti finiti in carreggiata.

Il Comune ha diffuso un avviso alla cittadinanza con le principali norme di comportamento da adottare all’aperto, in ambiente urbano, lungo le aree costiere e all’interno delle abitazioni. La Protezione civile raccomanda di evitare zone esposte dove potrebbero cadere oggetti sospesi o non adeguatamente fissati, come vasi o tegole. Massima prudenza anche nelle aree verdi e nelle strade alberate, dove il rischio principale è rappresentato dalla caduta di rami, anche di grandi dimensioni.

Per chi è alla guida è fondamentale moderare la velocità, soprattutto nei tratti più esposti come viadotti e uscite di gallerie. Particolarmente vulnerabili alle raffiche risultano furgoni, mezzi telonati e caravan.

Nelle zone costiere, al vento si associa il rischio di mareggiate, specie in presenza di correnti perpendicolari alla costa. Si raccomanda di evitare soste su lungomare, moli e pontili, di non praticare balneazione e di mettere in sicurezza imbarcazioni e strutture presenti nelle aree portuali.

Fondamentale, inoltre, fissare o mettere al riparo tutti gli oggetti presenti su balconi, davanzali e tetti che potrebbero essere spostati dal vento, come vasi, antenne, stendini o coperture non ancorate correttamente.

L’assessore Imbrò: “Fenomeno non previsto, ancora possibili picchi”

“Si è trattato di un vento inatteso, non previsto – spiega l’assessore alla Protezione civile, Sergio Imbrò –. Il Dipartimento ci aveva trasmesso una tabella con allerta verde, quindi senza fenomeni registrati preventivamente”.

Secondo le ultime previsioni, nelle prossime ore sono attesi ancora picchi tra i 35 e i 40 nodi, con possibili raffiche fino a 45 nodi nel primo pomeriggio. La situazione dovrebbe normalizzarsi intorno alle 20.

“Si sono registrate numerose segnalazioni – aggiunge –. Dove possibile si è intervenuti immediatamente con il supporto dei Vigili del fuoco, della Polizia municipale e dei volontari della Protezione civile. Il lavoro dei volontari è sempre prezioso, anche se in orario lavorativo non è semplice averne molti a disposizione”.

L’amministrazione invita la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni contenute nel Piano comunale di Protezione civile.

Numeri utili in caso di emergenza

Numero unico emergenze: 112

Vigili del Fuoco: 115

Emergenza sanitaria: 118

Guardia Costiera: 1530

Corpo Forestale: 1515

Per emergenze locali e supporto operativo:

Sala operativa Protezione Civile comunale: 0931 449211

Numero verde Protezione Civile comunale: 800 187500

Protezione Civile Regione Siciliana: 800 404040

Prefettura di Siracusa: 0931 729111

Polizia Municipale di Siracusa: 800 632328 o 0931 462644