Fortune Italia, un siracusano nella top 40: Raffaele Maria Liberto tra i quaranta under 40

Economia · Fortune Italia

C’è un siracusano tra i quaranta nomi scelti da Fortune Italia per la 40 Under 40 2026, la classifica annuale che il magazine dedica ai giovani professionisti che stanno cambiando il Paese. Si chiama Raffaele Maria Liberto, ha 38 anni, ed è il Managing Director di VED, l’azienda di manutenzioni industriali specialistiche che insieme a Coemi forma uno dei gruppi industriali più solidi della provincia.

La classifica, pubblicata da Fortune Italia il 29 luglio, mette insieme manager, ricercatori, comunicatori e sportivi: nell’elenco di quest’anno figurano tra gli altri il tennista Flavio Cobolli, la nuotatrice Sara Curtis e il surfista Leonardo Fioravanti. Liberto è inserito nella categoria Top Manager.

Chi è

Classe 1988, Liberto rappresenta la terza generazione alla guida del gruppo VED-Coemi. È figlio di Maria Pia Prestigiacomo, presidente di entrambe le società e vicepresidente di Confindustria Siracusa con delega a credito, fisco, finanza agevolata e infrastrutture territoriali; suo fratello Giuseppe Giovanni Liberto è consigliere delegato di Coemi.

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Nella scheda che accompagna la classifica, Fortune Italia sottolinea come Liberto abbia trasformato il passaggio generazionale in un motore di crescita: negli ultimi anni il gruppo ha raddoppiato il volume d’affari, consolidato una squadra di circa 800 persone e rafforzato la propria presenza industriale con nuovi investimenti. Un percorso che, secondo il magazine, sta portando l’impresa verso un modello sempre più manageriale, internazionale e orientato all’innovazione.

Il gruppo

Le due aziende affondano le radici nel territorio. Coemi nasce nel 1974 per offrire servizi di manutenzione elettrica altamente qualificati, sviluppandosi a partire dalla zona industriale di Priolo Gargallo, tra le più vaste aree industriali d’Europa. VED, con sede principale nel polo petrolchimico siracusano, si è affermata come punto di riferimento nazionale per l’Oil & Gas e l’energia grazie alle proprie soluzioni manutentive. La prima è realtà di riferimento per costruzioni e manutenzioni di impianti elettro-strumentali e per la manutenzione di valvole e attuatori industriali; la seconda è leader in Italia nella manutenzione meccanica on-site, nell’ingegneria e nella produzione di guarnizioni industriali e piping.

Da Priolo e Melilli il gruppo ha allungato il passo ben oltre lo Stretto: filiali sul territorio nazionale, presenza ai principali appuntamenti internazionali del settore — dall’Offshore Mediterranean Conference di Ravenna all’Industrial Valve Summit di Bergamo — e attività commerciale nel Golfo, con missioni a Jubail per i servizi tecnici in Arabia Saudita. Nel 2025 VED è stata insignita del titolo di “Ambasciatore d’Impresa” a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano.

VED Srl

Il capitale umano

Nella motivazione di Fortune trova spazio anche il capitolo che a Liberto è più caro: la valorizzazione delle persone. Da questa impostazione nascono le academy interne e la Borsa di Studio “Giuseppe Prestigiacomo”, istituita da VED e Coemi in memoria del fondatore del gruppo, la cui prima edizione si è chiusa il 24 luglio 2025 con la consegna di attestati e borse di studio a 18 giovani nella sede Coemi di Priolo Gargallo. Per Liberto — è la sintesi che ne fa il magazine — il successo di un’azienda si misura anche dalla capacità di generare valore per le persone e per il contesto in cui opera.

VED Srl

Il significato per il territorio

Il riconoscimento arriva in una fase in cui l’area industriale siracusana è al centro del dibattito nazionale su transizione energetica e riconversione. La presenza di un manager di casa in una classifica che fotografa la nuova leadership italiana racconta l’altra faccia di quel comparto: non solo emergenza e vertenze, ma competenze tecniche esportabili, imprese di famiglia capaci di strutturarsi e di trattenere sul territorio ingegneri e specialisti che altrimenti prenderebbero il volo per il Nord.