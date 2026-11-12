Forum delle Economie di UniCredit e Coldiretti alla Camera di Commercio Sud Est Sicilia

Attualità · SUD EST SICILIA

Creare occasioni di confronto tra imprese, istituzioni ed esperti per sostenere la crescita e la competitività di una delle filiere simbolo del Made in Sicily. Con questo obiettivo UniCredit ha promosso oggi, presso la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, una nuova tappa del Forum delle Economie – Italian EXPerience, dedicata alla filiera dell’ortofrutta, in collaborazione con Coldiretti Sicilia.

L’iniziativa ha riunito imprenditori, rappresentanti delle istituzioni, associazioni di categoria ed esperti del settore per approfondire scenari di mercato, prospettive di sviluppo e principali sfide di un comparto che rappresenta uno dei motori dell’economia agricola regionale. Al centro dell’incontro i risultati dello studio “Il settore ortofrutticolo siciliano. Analisi della filiera” realizzato dal Centro Studi Divulga, che conferma il ruolo di leadership della Sicilia nel panorama nazionale.

Con una produzione che di quasi 3 miliardi di euro e rappresenta oltre il 16% del valore dell’ortofrutta italiana, l’Isola si conferma il cuore dell’ortofrutticoltura mediterranea e la prima regione italiana del comparto, grazie a una straordinaria vocazione agricola, a competenze imprenditoriali consolidate e a una forte capacità di presidiare i mercati nazionali e internazionali.

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La Sicilia concentra oltre l’80% della produzione nazionale di limoni, il 60% delle arance e il 67,2% delle mandorle. Tra le colture di maggior valore economico figurano il pomodoro, con oltre 549 milioni di euro, il limone con 401 milioni di euro e l’arancia con 397 milioni di euro. L’Isola ospita inoltre il più importante distretto serricolo del Paese, tra Vittoria e Pachino, che produce oltre 380 mila tonnellate di pomodoro da mensa, pari a circa il 34% dell’offerta italiana, e contribuisce per circa il 40% alla produzione nazionale di uva da tavola.

Particolarmente significativo è anche il contributo del territorio siracusano, che rappresenta circa il 22% dell’intera produzione ortofrutticola regionale, confermandosi uno dei principali poli agricoli della Sicilia e un punto di riferimento nazionale per la produzione agrumicola di qualità.

Lo studio evidenzia inoltre la forte vocazione internazionale dell’agroalimentare siciliano: le esportazioni regionali di ortofrutta fresca e secca raggiungono infatti 663 milioni di euro, all’interno di un export agroalimentare complessivo superiore ai 2 miliardi di euro. La Sicilia è inoltre la prima regione italiana per superficie coltivata con metodo biologico, con oltre 400 mila ettari, e può contare su eccellenze certificate come il Limone di Siracusa IGP, l’Arancia Rossa di Sicilia IGP e il Pomodoro di Pachino IGP, simboli della qualità agroalimentare italiana nel mondo.

“Questo appuntamento rappresenta un’opportunità significativa per confrontarci su un comparto che da sempre ci rende identitari nel mondo grazie all’eccellenza delle sue produzioni e che contribuisce in modo decisivo all’economia siciliana -, ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -. La Sicilia riveste un ruolo strategico, confermandosi il cuore dell’ortofrutticoltura mediterranea e la prima regione italiana del comparto. È una filiera che deve affrontare sfide importanti, strutturali ma anche nuove e dirompenti, e al tempo stesso si trova di fronte a grandi opportunità legate all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione, alla valorizzazione delle produzioni certificate e tracciabili, all’aggregazione tra imprese e alla crescente attrattività del Made in Sicily sui mercati globali. Come UniCredit vogliamo essere parte attiva di questo percorso di crescita, mettendo a disposizione delle imprese strumenti, reti e competenze e favorendo il dialogo tra tutti gli attori della filiera“.

“Salute dei cittadini e reddito degli agricoltori. Sono questi i pilastri dell’azione Coldiretti e su cui si basa lo sviluppo del settore agricolo in un contesto dinamico. E in questo scenario la filiera, cioè la conoscenza esatta di tutto il tragitto che un prodotto fa dalla raccolta alla vendita, rappresenta proprio lo scopo determinante dell’attività di Coldiretti“, ha detto Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia. «In questo contesto l’ortofrutta, uno dei comparti vitali per l’economia siciliana, riveste questo doppio ruolo: è cibo per la salute e volano di sviluppo e quindi apre scenari sempre più radicati per creare un sistema virtuoso di crescita. Da soli non si va da nessuna parte. L’agricoltura ha bisogno di credito e il credito ha bisogno di diversificare sempre più la propria azione».

Nel corso dei lavori è emerso come la competitività futura del comparto dipenderà dalla capacità di investire in innovazione, sostenibilità, efficientamento delle risorse idriche, aggregazione delle imprese e sviluppo della logistica. Temi strategici per una filiera che rappresenta un asset fondamentale per l’occupazione, l’export e la valorizzazione delle produzioni di qualità del territorio.