Forza Italia, Annalisa Romeo responsabile cittadina di Siracusa del Dipartimento Famiglia

La senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia, Welfare e Occupazione, ha ufficializzato la nomina di Annalisa Romeo a responsabile cittadina di Siracusa (Belvedere – Cassibile) del Dipartimento medesimo, nell’ambito del percorso di rafforzamento e radicamento territoriale del Dipartimento.

“Con questa nomina — dichiara la senatrice Daniela Ternullo — continuiamo a investire su competenze, passione e senso di responsabilità. Annalisa Romeo è una figura attenta alle dinamiche sociali e familiari e saprà interpretare con serietà e dedizione i bisogni del territorio. A lei va il mio augurio di buon lavoro, con la certezza che svolgerà questo incarico con entusiasmo e spirito di servizio“.

La nomina si inserisce in una strategia volta a valorizzare il ruolo centrale della famiglia, quale prima comunità del tessuto sociale, e a rafforzare il dialogo tra partito e territori per la costruzione di politiche concrete in ambito sociale e di welfare.

“Desidero esprimere la mia gratitudine per l’incarico che mi è stato conferito dalla Senatrice Daniela Ternullo, responsabile nazionale del Dipartimento Famiglia, Welfare e Occupazione, nonché al suo collaboratore Salvatore Cutrali, per la fiducia accordatami. Ho sempre posto attenzione alle dinamiche familiari e sociali, per indole, per professione e per esperienza politica pregressa, grazie al ruolo ricoperto in Forza Italia alcuni anni fa che mi permise di acquisire le competenze che possiedo“, ha dichiarato Annalisa Romeo.

“Sono tenacemente convinta — ha aggiunto — che la politica debba essere al servizio del proprio territorio e di esso farsene interprete, valorizzando la prima comunità di tutto il tessuto sociale e umano, la famiglia. Onorata di far parte di questo gruppo compatto ed empatico, sono pronta fin da adesso a svolgere il mio ruolo con dedizione, entusiasmo e professionalità“.

Con questa nomina, Forza Italia ribadisce il proprio impegno nel promuovere politiche familiari e sociali fondate sulla prossimità, sull’ascolto e sulla valorizzazione delle competenze locali, rafforzando la presenza del Dipartimento Famiglia sui territori.