Forza Italia Giovani Siracusa chiede spazio: “Vogliamo esprimere un nostro candidato”

Politica · La richiesta

Forza Italia Giovani della provincia di Siracusa guarda già alle prossime elezioni regionali e chiede di poter esprimere un proprio candidato nella lista degli azzurri per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana. A lanciare la proposta è la segretaria provinciale dei giovani Marta Messina, che rivendica la crescita del movimento giovanile sul territorio e il crescente coinvolgimento di ragazze e ragazzi impegnati nel sociale e nel mondo del lavoro.

“Sempre più giovani scelgono di aderire con entusiasmo e determinazione a Forza Italia Giovani, portando nuove energie e competenze al servizio della politica locale“, afferma Messina.

Secondo la segretaria provinciale dei giovani di Forza Italia, dopo il ruolo svolto nelle recenti elezioni amministrative, il movimento intende essere protagonista anche nella prossima tornata regionale, proponendo una candidatura che sia espressione diretta della componente giovanile del partito.

Nel percorso verso le prossime sfide elettorali, una delegazione della provincia di Siracusa parteciperà dall’11 al 13 settembre ad Azzurra Libertà, la manifestazione nazionale di Forza Italia Giovani in programma a Montesilvano, in Abruzzo, occasione di confronto tra i giovani dirigenti del partito provenienti da tutta Italia.

Messina ha infine rivolto un ringraziamento ai parlamentari Daniela Ternullo e Riccardo Gennuso “per la sensibilità e la vicinanza dimostrata verso le istanze del territorio” e al segretario regionale di Forza Italia Giovani, Fabrizio Tantillo, “per il costante supporto”.

“Ci aspetta una stagione di cambiamento e noi siamo pronti“, conclude la segretaria provinciale.