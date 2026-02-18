Forza Italia Giovani Siracusa, Marta Messina nominata segretario provinciale

Nuovo assetto per Forza Italia Giovani nella provincia di Siracusa. La nuova segretaria provinciale è Marta Messina, nominata nell’ambito del percorso di riorganizzazione del movimento giovanile in Sicilia. La nomina segna la continuità del lavoro politico e organizzativo portato avanti negli ultimi anni accanto al segretario uscente Leandro Marino.

“Sono onorata per la nomina a segretario provinciale di Forza Italia Giovani Siracusa – dice la Messina -, un incarico che nasce da un grande lavoro di squadra portato avanti in questi anni insieme ai giovani della provincia, con impegno, passione e spirito di servizio. Questo passaggio rappresenta la naturale continuità del percorso svolto come vice al fianco di Leandro Marino, che ringrazio per la guida e la dedizione con cui ha condotto il movimento fino ad oggi. Desidero ringraziare, oltre ai ragazzi della segreteria provinciale, il nostro parlamentare Riccardo Gennuso per il costante supporto; ringrazio il segretario nazionale Simone Leoni ed il segretario regionale Fabrizio Tantillo per la fiducia accordatami. A breve avvieremo una fase di riorganizzazione del movimento giovanile, di concerto con il partito e con i referenti comunali procederemo alle nuove nomine con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio”.

La nomina rientra nel più ampio processo di rafforzamento organizzativo del movimento giovanile in Sicilia, in sinergia con il partito regionale e con l’azione del governo guidato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Marta Messina, come detto, prende il posto di Leandro Marino che, nonostante la chiusura di questa esperienza, proseguirà l’impegno politico nel partito visto anche il suo ruolo di consigliere comunale a Siracusa proprio tra le fila di Forza Italia.

“Da oggi si conclude la mia esperienza come responsabile provinciale di Forza Italia Giovani – annuncia Marino -. In questi anni ho sempre creduto in una politica fatta di ascolto, concretezza e responsabilità verso i cittadini. Valori che continueranno a guidare il mio impegno pubblico e istituzionale. Rivolgo un augurio di buon lavoro alla nuova responsabile provinciale. Il mio impegno politico e istituzionale continuerà, come sempre, con la stessa determinazione e con la libertà di chi risponde solo ai cittadini e al territorio. Da parte mia prosegue il lavoro da consigliere comunale al servizio di Siracusa, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e della vita dei cittadini. I ruoli cambiano, la responsabilità verso la città resta. E su quella continuerò a basare ogni mia azione“.