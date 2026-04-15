Forza Italia, nuove nomine a Siracusa e in provincia e sguardo sulle amministrative di Lentini, Augusta e Floridia

Si è delineato un nuovo assetto per il panorama politico provinciale durante l’ultima riunione della segreteria, svoltasi lunedì sera presso la sala “Baranzini” del Santuario delle Lacrime. L’incontro, presieduto dal Segretario provinciale Corrado Bonfanti, ha visto la partecipazione degli Onorevoli Riccardo e Pippo Gennuso, insieme a una folta schiera di dirigenti, amministratori locali e consiglieri comunali giunti da tutta la provincia. Unica assenza giustificata quella della Senatrice Daniela Ternullo che, seppur fuori sede, ha voluto far sentire la propria voce inviando alcune riflessioni scritte.

Il tavolo di confronto ha toccato i temi caldi della politica nazionale e regionale, con un focus specifico sulle prossime elezioni amministrative che vedranno coinvolti i comuni di Augusta, Floridia e Lentini. In quest’ottica, la segreteria ha proceduto al completamento dell’organigramma provinciale, integrando i segretari cittadini già in carica con nuovi delegati-commissari scelti per apportare “entusiasmo, energie e valore” alla struttura.

Per il capoluogo, Siracusa, la scelta è caduta sulla consigliera comunale Alessandra Barbone. Nella zona montana, che comprende i centri di Buscemi, Cassaro e Ferla, l’incarico è stato affidato a Sebastiana Fisicaro, mentre per il comune di Buccheri è stato indicato Antonino Trigila. Completano il quadro delle nuove nomine Giuseppe Getulio (Floridia), Vanessa Impeduglia (Francofonte), Salvatore Lorefice (Pachino) e Saro Di Lorenzo (Rosolini).

Questi nuovi referenti si uniscono alla squadra dei segretari già operativi: Paolino Amato (Augusta), Antonio Orlando (Avola), Angelo Aliano (Carlentini), Pippo Innocenti (Lentini), Edoardo Di Mauro (Melilli), Cristian Cretto (Noto), Pietro Spada (Palazzolo Acreide) e Michele Fodde (Priolo Gargallo).

Grande la soddisfazione espressa dai vertici, in particolare dal Segretario Bonfanti e dai deputati Gennuso, i quali hanno sottolineato come gli eccellenti risultati raggiunti finora rappresentino un solido punto di partenza in vista delle imminenti e impegnative campagne elettorali