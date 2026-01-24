Fotografia subacquea, un siracusano sul tetto del mondo: Elio Nicosia vince Ocean Art 2025

Un importante riconoscimento internazionale porta il nome di Siracusa e dell’Italia ai vertici della fotografia subacquea mondiale. Il fotografo Elio Nicosia ha conquistato il primo posto nella categoria “Underwater Conservation” al prestigioso Ocean Art Underwater Photo Contest 2025, uno dei concorsi più autorevoli a livello globale, organizzato negli Stati Uniti dall’Underwater Photography Guide, con sede in California.

Ocean Art rappresenta da anni un punto di riferimento assoluto nel panorama della fotografia subacquea: ogni edizione raccoglie migliaia di immagini provenienti da tutti i continenti, valutate da una giuria internazionale di altissimo profilo. Ottenere un primo premio in questo contesto equivale a un riconoscimento di eccellenza artistica e narrativa a livello mondiale.

A convincere la giuria è stata la fotografia di Nicosia intitolata “Please Free Me”, scattata nelle acque siracusane. L’immagine affronta con straordinaria forza espressiva il tema della conservazione marina, mostrando le conseguenze drammatiche dell’inquinamento e dell’impatto umano sugli ecosistemi oceanici. Uno scatto diretto, essenziale, capace di trasformarsi in un potente messaggio etico e ambientale.

Secondo la motivazione ufficiale del concorso, la fotografia ritrae una murena rimasta intrappolata in una rete abbandonata. L’animale, avvicinandosi al fotografo, avrebbe “infilato il muso tra le maglie come per chiedere aiuto”, dando vita a un momento di forte impatto emotivo che si è poi concluso con la liberazione della murena da parte dello stesso autore. Un gesto che rafforza ulteriormente il valore narrativo e simbolico dell’opera.

L’edizione 2025 di Ocean Art ha premiato fotografi di fama internazionale come Steven Kovacs, Byron Conroy e Daniel Sly. In questo contesto, il successo di Elio Nicosia assume un significato ancora più rilevante: un autore italiano, ancora poco conosciuto nel nostro Paese, riesce ad affermarsi accanto ai grandi nomi della fotografia subacquea mondiale.

Il riconoscimento non rappresenta solo un traguardo personale, ma anche la conferma della capacità della fotografia di farsi strumento di sensibilizzazione e tutela ambientale. “Please Free Me” era già stata esposta a Siracusa nell’ambito della mostra “Il mare è vita”, ospitata all’ex Convento del Ritiro dal 5 al 17 maggio 2025, ed è inserita nell’omonimo volume pubblicato da Nuova Strige.

Al successo di Nicosia si sono unite le congratulazioni del Comitato Provinciale FIPSAS di Siracusa, che ha espresso grande orgoglio per il risultato ottenuto dal fotografo subacqueo, vicepresidente dell’A.s.d. Talassocrate, associazione affiliata al Comitato. «Questo premio – sottolinea la FIPSAS – non è soltanto un grande risultato personale, ma un contributo significativo alla valorizzazione del mare e alla promozione della cultura della conservazione ambientale, in piena coerenza con i valori della nostra federazione».

Con il primo posto a Ocean Art 2025, Elio Nicosia entra di diritto tra i protagonisti contemporanei della fotografia subacquea internazionale, dando voce al mare e dimostrando come l’arte possa diventare un potente mezzo di consapevolezza, rispetto e protezione del mondo sommerso.