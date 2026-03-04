Fotovoltaico a Rosolini, il Tar “divide” la partita. Spadola: “noi abbiamo un’altra visione di città”

Il Tar di Catania ha deciso la controversia tra Rosolini 1 S.r.l., il Comune di Rosolini e la Regione Siciliana sul diniego comunale relativo a due impianti fotovoltaici (“Rosolini 1” e “Rosolini 2”) presentati con procedura abilitativa semplificata (Pas). La decisione, però, non è “tutta da una parte”: il Tribunale rigetta il ricorso introduttivo contro il diniego definitivo del 28 febbraio 2023, ma accoglie i motivi aggiunti e annulla il successivo diniego comunale del 20 maggio 2025 relativo alla richiesta di riesame dei progetti.

Secondo quanto ricostruito in sentenza, Rosolini 1 S.r.l. aveva individuato terreni in contrada Zacco Miccio per la realizzazione di un impianto fotovoltaico “Rosolini 1” da circa 5,7582 MW e, successivamente, di un secondo impianto “Rosolini 2” da 4,2 MW.

Il Comune ha considerati unitariamente (contiguità, stesso proponente) i due progetti, sostenendo che la potenza complessiva superasse la soglia e che quindi non fosse utilizzabile la Pas comunale, ma si dovesse passare a una procedura diversa (con competenza regionale e profili Via/Paur).

Il Tribunale affronta innanzitutto la contestazione della società sul preavviso di diniego: Rosolini 1 S.r.l. sosteneva che nel diniego definitivo fossero state inserite ragioni nuove rispetto al preavviso. Ma per il Tar non c’è una vera “discordanza”: il provvedimento finale avrebbe precisato criticità già preannunciate, anche per rispondere alle osservazioni del privato.

Soprattutto, però, i giudici amministrativi richiamano la regola del provvedimento plurimotivato: se un motivo autonomo regge da solo l’atto, il ricorso può essere respinto su quel punto, assorbendo il resto. E qui il motivo che “regge” è la non applicabilità della Pas nel 2023: i due impianti, considerati insieme, superano i 10 MW (secondo le conclusioni tecniche). Da qui, per il Tar, la scelta comunale di ritenere necessaria una procedura diversa dalla Pas risulta legittima in quel momento.

Il Tribunale aggiunge anche un passaggio importante: l’innalzamento della soglia a 12 MW introdotto successivamente (normativa sopravvenuta richiamata dalla società) non può essere usato per giudicare la legittimità del diniego 2023, perché intervenuto dopo. Conclusione sul primo blocco: ricorso introduttivo respinto.

La seconda parte della sentenza cambia invece direzione. Nel 2025 la società chiede il riesame presentando un progetto rimodulato, anche per recepire indicazioni della Soprintendenza sul tema dei muretti a secco e con una conseguente riduzione del numero dei pannelli e della potenza complessiva (nella rappresentazione della società, sotto i 10 MW).

Qui il Tar non entra nel merito tecnico-urbanistico finale di tutte le valutazioni, ma “colpisce” un profilo procedimentale decisivo: la gestione del contraddittorio. Secondo il Tribunale il Comune ha sì inviato un preavviso (marzo 2025), la società ha risposto con osservazioni articolate (marzo 2025), ma il provvedimento finale del 20 maggio 2025 si sarebbe limitato a “richiamare” i motivi del preavviso, senza motivare davvero il mancato accoglimento delle osservazioni.

Per il Tar questo equivale a un contraddittorio solo formale, “eluso” nella sostanza: non basta una formula di stile, occorre rendere percepibili le ragioni per cui le controdeduzioni non vengono accolte. E, dato l’alto tasso di discrezionalità (tecnica e amministrativa) nelle valutazioni ambientali/paesaggistiche, la violazione è ritenuta radicale.

Esito: annullato il diniego comunale del 20 maggio 2025. Il TAR precisa anche un punto operativo: eventuali atti di assenso di altre amministrazioni (compresa la Soprintendenza) dovranno essere acquisiti dal Comune nell’ambito della PAS, anche tramite conferenza di servizi.

La sentenza si chiude con una “doppia” decisione: rigetto del ricorso introduttivo (diniego 2023 resta in piedi); accoglimento dei motivi aggiunti e annullamento del diniego 2025 sul riesame; spese compensate per la “parziale reciproca soccombenza” e la complessità delle questioni.

In pratica, per Rosolini 1 S.r.l. non passa la linea dell’illegittimità del diniego originario, ma si riapre un fronte concreto: il Comune dovrà tornare a valutare il riesame con un’istruttoria e una motivazione effettive, e con l’acquisizione degli assensi necessari attraverso gli strumenti procedimentali corretti.

Nel commentare la vicenda, il sindaco Giovanni Spadola ha rivendicato l’impostazione dell’amministrazione: apertura alla transizione energetica, ma con una linea di salvaguardia del territorio e della pianificazione locale. “Quando mi sono insediato ho trovato questo progetto… un progetto mega di impianti fotovoltaici vicino alla città. Io sono per il futuro e per l’efficientamento energetico, ma dobbiamo stare attenti al territorio… Rosolini merita tutt’altro. Abbiamo approvato scelte e indirizzi per la salvaguardia del verde agricolo e una visione diversa”, ha dichiarato.

Il primo cittadino ha inoltre collegato il tema alla programmazione amministrativa su sicurezza e servizi: “Stiamo lavorando, se ci riusciamo, per portare una tenenza dei Carabinieri a Rosolini… e a breve sarà consegnata una Casa di Comunità grazie a un protocollo tra enti. L’obiettivo è consegnare un futuro migliore soprattutto ai giovani”.