“Frammenti per la Sicilia”: a Siracusa la presentazione del libro di Franco Garufi

Una riflessione sul presente e sul futuro della Sicilia attraverso l’analisi delle sue trasformazioni sociali, economiche e culturali. Giovedì 25 giugno 2026, alle 17 al Salone della Cgil Siracusa di viale Santa Panagia 205, sarà presentato il libro “Frammenti per la Sicilia” di Franco Garufi, pubblicato da Navarra Editore nella collana Officine.

Il volume propone un percorso tra le contraddizioni dell’Isola, ripercorrendo alcune delle vicende che hanno segnato la Sicilia e offrendo spunti di riflessione sul ruolo delle classi dirigenti, sulle prospettive di sviluppo e sulle opportunità per le nuove generazioni. Un lavoro originale anche per la scelta dell’autore di confrontarsi apertamente con l’intelligenza artificiale quale strumento di supporto all’analisi e all’elaborazione dei contenuti. A moderare l’incontro sarà Carmelo Miduri, giornalista e socio di Generattivi.

Dialogheranno con l’autore Alessandra Fassari, docente, giornalista e socia fondatrice di Generattivi, Franco Nardi, Segretario Generale della CGIL Siracusa, e Caterina Italia del Centro Studi CGIL Siracusa.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione culturale e di approfondimento civile portato avanti da Generattivi e CGIL Siracusa, con l’obiettivo di favorire il dibattito pubblico sui temi che riguardano il territorio e il futuro della comunità siciliana.