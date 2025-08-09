Francesca Albanese a Siracusa: “dobbiamo aprire gli occhi. Cittadinanza onoraria: che non sia solo solidarietà personale, ma un atto politico”

Oggi, sabato 9 agosto 2025, alle 19, l’Urban Center di Siracusa (Via Nino Bixio 1) ospita la presentazione del nuovo libro di Francesca Albanese, “Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina”, edito da Rizzoli

In dialogo con la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori Palestinesi Occupati interverranno Simonetta Arnone e Fabio Granata, in un confronto aperto su temi cruciali come la giustizia, la memoria e la responsabilità internazionale





Francesca Albanese, giurista e attivista di rilievo internazionale, offre attraverso il suo libro una testimonianza intensa e documentata: dieci storie vere che restituiscono voce alle vittime dell’occupazione, con un racconto umano, colto e potente che attraversa drammaticità e speranza