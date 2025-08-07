Francesca Albanese a Siracusa, il movimento Oltre: “la città conferisca la cittadinanza onoraria”

Sabato 9 agosto arriva a Siracusa di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, in occasione della presentazione del suo libro “Quando il mondo dorme” che si terrà all’Urban Center di Siracusa, in via Nino Bixio n.1, e vedrà la presenza, oltre all’autrice, anche Fabio Granata e Simona Arnone.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, rappresenta un’importante occasione di riflessione e confronto su quanto sta accadendo nei territori palestinesi, con un focus sul drammatico conflitto nella Striscia di Gaza e sul ruolo della comunità internazionale. Il Movimento Oltre denuncia apertamente quanto definisce “un genocidio in atto” e punta il dito contro le responsabilità politiche di alcuni Stati e governi, compreso quello italiano.





Nel comunicato, il Movimento stigmatizza i tentativi di delegittimazione nei confronti di Francesca Albanese – giurista ed esperta di diritto internazionale – provenienti in particolare dal centrodestra al governo. Il Movimento Oltre propone di conferire simbolicamente la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese come segnale politico e morale, invitando Siracusa a “stare dalla parte giusta: con la Palestina”.

Il documento è firmato da: Marco Mastriani, Fabio Camilli, Salvatore Corso, Rino Tona, Sebastiano Butera, Maria La Pira, Carlo Castello, Andrea Passanisi, Fausto Consiglio, Elena Giuliana.