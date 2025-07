Francesca Albanese a Siracusa per presentare “Quando il mondo dorme”

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, farà ritorno a Siracusa il prossimo 9 agosto alle 19, all’Urban Center, per presentare il suo ultimo libro “Quando il mondo dorme” edito da Rizzoli.

L’incontro sarà un’occasione preziosa per riflettere sulle condizioni di vita del popolo palestinese, attraverso parole di giustizia, solidarietà e pace. In dialogo con l’autrice ci saranno Simona Arnone e Fabio Granata, per approfondire il tema dei diritti umani e della responsabilità collettiva della comunità internazionale.





L’iniziativa è organizzata dalla Casa del Libro Mascali.