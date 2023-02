Francesco Gallo è il nuovo presidente di Legambiente Siracusa

Francesco Gallo, 27 anni, laureando in Architettura, è il nuovo presidente di Legambiente Siracusa Circolo Chico Mendes. È stato eletto, insieme al nuovo direttivo dell’associazione nel corso dell’assemblea che si è tenuta ieri pomeriggio, alla quale hanno partecipato Giuseppe Alfieri e Vanessa Rodano, rispettivamente presidente e direttrice di Legambiente Sicilia.

Nel corso dell’incontro il nuovo presidente, impegnato dal 2019 nel mondo del volontariato anche come attivista di Friday For Future e di Libera, ha indicato i temi principali su cui lavorerà l’associazione nei prossimi mesi: lotta ai cambiamenti climatici e strategie di adattamento e mitigazione dei danni che producono (come dimostrano le recenti alluvioni che si sono abbattute anche sul nostro territorio), conversione ecologica dell’economia, a partire dal polo industriale, tutela del paesaggio e delle aree naturali.

Su quest’ultimo fronte, ha preannunciato per il prossimo 19 marzo un’iniziativa per la tutela della “Pillirina”, volta a sostenere la battaglia anche legale che Legambiente e altre associazioni stanno conducendo da anni a difesa di questo splendido tratto di costa e della sua biodiversità.