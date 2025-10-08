Francesco Giudice nuovo presidente della sezione Hi-Tech & ICT di Confindustria Siracusa

Francesco Giudice, Ceo di Gruppomega Spa, è il nuovo Presidente della Sezione Hi-Tech & ICT di Confindustria Siracusa. L’Assemblea delle aziende associate alla sezione, svoltasi il 7 ottobre 2025, ha inoltre eletto vice presidente Luigi Grasso (Consorzio Iter e componenti del Consiglio di presidenza Franzo Carpinteri (Telecom Italia Spa), Paolo Cassia (Team Power Srl) e Pierluca Nudo (Gis International Srl).

Rappresentante della Sezione nel Consiglio Generale di Confindustria Siracusa è stato eletto Pierluca Nudo. Il Presidente Francesco Giudice, ringraziando i presenti per la fiducia, ha dichiarato: “L’innovazione è la nuova sfida che ci attende: dovrà essere occasione di crescita e di collaborazione tra gli imprenditori. Ringrazio i colleghi imprenditori per la stima dimostrata. Insieme lavoreremo per rafforzare il ruolo del comparto Hi-Tech nell’Associazione e nel territorio.”