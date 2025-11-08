Francesco Renga saluterà il nuovo anno ad Augusta

Per il prossimo Capodanno Augusta sarà protagonista di un momento speciale: ad animare la serata sarà il cantautore Francesco Renga, che saluterà il nuovo anno sul palco in piazza Castello con la propria musica.

Dopo la splendida esperienza con Paolo Belli e quella con Francesco Gabbani degli anni scorsi, adesso è la volta di Renga uno dei volti più importanti del panorama musicale nazionale: Con oltre 40 anni di carriera, dal debutto come frontman del gruppo rock Timoria, al percorso da solista intrapreso negli anni 2000, Francesco Renga ha collezionato singoli di grande successo, 9 album d’inediti da solista, 10 partecipazioni al Festival di Sanremo, tra cui quella che nel 2005 lo ha portato alla vittoria con il brano “Angelo”, celebrato nel 2025 con un tour di oltre 30 concerti nelle principali città italiane. Sul palco di Augusta sarà protagonista di uno spettacolo denso di emozioni come solo una voce come la sua può regalare. La serata continuerà dall’1 con una sfida generazionale imperdibile tra i Dj Maurizio e Andrea Cianchino. Mentre l’apertura della serata sarà affidata all’artista Nove.

“Una scelta che conferma la volontà dell’Am ministrazione comunale di non far uscire gli augustani per festeggiare, ma piuttosto di rovesciare il trend e rendere Augusta un centro di attrazione anche turistica – le parole del sindaco Giuseppe Di Mare – Ancora una volta il Consiglio comunale e la Giunta ci hanno consentito di programmare un Natale ed un Capodanno, con un impegno duplice: valorizzare il territorio, i servizi e l’accoglienza per i residenti e al contempo aprirci al mondo esterno, far conoscere le bellezze, la storia e la vitalità della città. Questo Capodanno segna il termine del primo quinquennio della nostra Amministrazione: cinque anni di idee, lavoro e impegno al servizio della comunità. Insieme abbiamo gettato basi importanti, e adesso vogliamo guardare avanti con ancora più determinazione. Con questo evento inauguriamo idealmente un nuovo ciclo: siamo pronti a vivere altri cinque anni ancor più ricchi, partecipati e strategici. Vi invito tutti a partecipare, a vivere la serata con gioia e senso di appartenenza, e a dare il benvenuto al 2026 – o qualunque anno festeggeremo insieme – con rinnovato entusiasmo e fiducia. Augusta merita di splendere, insieme possiamo farla risplendere”.