Data alle fiamme nella notte a Francofonte l’auto di Padre Carmelo. L’amministrazione comunale una volta venuta a conoscenza della notizia ha espresso piena solidarietà a Padre Carmelo Scalia per il grave episodio verificatosi nelle ultime ore: la sua automobile è stata trovata completamente bruciata. In attesa che le autorità competenti facciano luce sulla vicenda e accertino l’eventuale matrice dolosa, il Comune ha voluto manifestare pubblicamente vicinanza al sacerdote e alla parrocchia di San Francesco.

“Francofonte non è quella che stanno cercando di far apparire” – sottolinea l’amministrazione, ribadendo sostegno umano e istituzionale a Padre Scalia.

Parole di solidarietà arrivano anche dalla Chiesa Madre di Francofonte, che sui social ha condannato con fermezza l’accaduto: “Esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà a don Carmelo Scalia, parroco della Parrocchia San Francesco d’Assisi, per il vile atto incendiario che ha colpito la sua automobile la scorsa notte. Non vogliamo abituarci alla rappresentazione di Francofonte che si sta sempre più affermando nell’ultimo periodo, ma non intendiamo nemmeno nascondere la polvere sotto il tappeto: c’è un problema e va affrontato, e le istituzioni devono prenderne consapevolezza“.

La comunità religiosa evidenzia la necessità di una riflessione collettiva: “Siamo stanchi dei luoghi comuni secondo cui Francofonte “non è questa”. Chiediamoci, piuttosto, perché siamo sempre più spesso costretti a commentare episodi inqualificabili. È la strada più faticosa, ma è l’unica che può portarci fuori da questo tunnel“.

Il messaggio si conclude con un affidamento alla Madonna della Neve, patrona del paese, e a San Francesco d’Assisi, affinché proteggano la comunità e incoraggino tutti a perseguire il bene.