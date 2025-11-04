I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato una 68enne per maltrattamento di animali.

Lunedi mattina, a seguito di alcune segnalazioni ricevute che indicavano la presenza di cani tenuti in pessime condizioni, i Carabinieri della locale Stazione, personale della Polizia Locale e del Servizio Veterinario dell’ASP di Siracusa, hanno effettuato un’ispezione presso un’abitazione di via Caltanissetta.

All’interno dell’abitazione hanno rinvenuto 15 cani di diverse taglie, tutti privi di microchip identificativo e mantenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Secondo quanto accertato durante l’intervento, gli animali vivevano in ambienti sporchi e inadeguati, privi delle necessarie condizioni di benessere e non ricevevano cure veterinarie adeguate. Tali circostanze avrebbero potuto compromettere gravemente la loro salute.

I cani sono stati affidati al Comune di Francofonte per gli adempimenti di competenza.