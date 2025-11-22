I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà un 47enne per lesioni personali aggravate.

I Carabinieri, intervenuti in contrada S. Antonio per sedare una lite tra due uomini, accertavano che un 47enne, per futili motivi, aveva ferito con un’arma da taglio un 55enne, al termine di un alterco.

La vittima, colpita alla spalla e ad un braccio, è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Lentini dove è stata medicata e dimessa.