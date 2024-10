Francofonte ottiene 580 mila euro per il ripristino e l’adeguamento della strada comunale Beretta

Sottoscritto questa mattina, nei locali dell’assessorato Regionale delle Attività Produttive, l’Accordo per lo sviluppo delle aree ex Zes Sicilia Orientale ed Occidentale, alla presenza dell’assessore Salvatore Di Silvestro, delegato per l’occasione dal sindaco Arch. Daniele Lentini.

Una grande opportunità per Francofonte, come sottolineato dall’assessore Salvatore Di Silvestro, durante il suo intervento, nel corso del quale, peraltro, ha chiesto all’assessorato di prevedere, all’interno del bando per la ristrutturazione delle aree Pip regionali, anche interventi ampliamento, ammodernamento e costruzione di strutture ed impianti ricedenti nell’area Pip, tenendo conto delle esigenze del territorio.

Assoluta soddisfazione da parte dell’intera Amministrazione comunale, capitanata dal Sindaco Arch. Daniele Lentini, che non ha potuto che sottolineare l’importanza di questo finanziamento per il proprio paese: “essere al servizio della cittadinanza significa anche reperire finanziamenti, lavorare bene per il miglioramento del proprio paese e delle esigenze del territorio”.

Il potenziamento delle “Zone economiche speciali” (Zes), attraverso importanti interventi infrastrutturali, per stimolare lo sviluppo economico e attrarre nuovi investimenti in Sicilia, è l’obiettivo dell’Assessorato alle Attività Produttive e l’accordo sottoscritto oggi rappresenta una tappa fondamentale per il rilancio economico delle aree industriali siciliane. “Le Zes giocano un ruolo strategico nel rendere la nostra regione più attrattiva per gli investimenti e nel creare nuove opportunità occupazionali per i nostri cittadini. Gli interventi previsti contribuiranno a migliorare le infrastrutture, facilitando la crescita e lo sviluppo economico in tutto il territorio” – ha commentato l’Assessore Regionale Tamajo.

Con la sottoscrizione di questo Accordo, il nostro paese vanta il primato di essere tra i 5 beneficiari di questo importante traguardo di crescita. Con l’avvio di interventi infrastrutturali per circa 16 milioni di euro in cinque zone industriali della Sicilia, 580 mila euro sono stati concessi per i lavori di adeguamento della strada comunale Beretta a servizio dell’area PIP di contrada Boschetto, in zona Zes, a Francofonte.