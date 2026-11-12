Francofonte, sequestrata una tonnellata di “botti” illegali in un deposito improvvisato

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Video · Polizia di Stato

Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Lentini, unitamente agli artificieri dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, impegnati in serrate attività di prevenzione in vista delle festività di fine anno, hanno proceduto all’arresto di un soggetto, ritenuto gravemente indiziato di detenzione illegale di materiale esplosivo, custodito, senza alcuna sicurezza, presso un garage di Francofonte.

All’interno del deposito improvvisato, in assenza di qualsivoglia misura di sicurezza e delle necessarie autorizzazioni di legge, i Poliziotti hanno rinvenuto un elevato quantitativo di prodotti pirotecnici, appartenenti a differenti categorie, (alcuni addirittura privi di riconoscimento CE) per un peso di oltre una tonnellata di materiale esplosivo custodito in oltre 80 scatole di cartone.

I prodotti pirotecnici sono stati messi in sicurezza dalla Squadra Artificieri, sono stati inventariati e sottoposti a sequestro, eliminando dal quartiere interessato, e dal futuro mercato, una pericolosa minaccia alla pubblica incolumità.

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L’uso improprio di artifizi pirotecnici, la custodia in luoghi non idonei e l’utilizzo di “botti” non autorizzati, costituiscono un grave pericolo per i cittadini.

Per tale ragione, la Questura di Siracusa ha organizzato, per tempo, mirati servizi di prevenzione e info-investigativi, finalizzati al contrasto della detenzione e vendita di giochi pirotecnici illegali e pericolosi.

Si raccomanda, a tutti gli utenti, l’acquisto di prodotti pirotecnici solo presso rivenditori autorizzati e per l’utilizzo degli stessi bisogna seguire le istruzioni che ogni fuoco d’artificio deve riportare in lingua italiana sull’apposita etichetta.