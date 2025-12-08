“Fratelli coltelli” su Report: il caso collette, i 5 milioni ad Avola, la fuoriuscita di Messina e Auteri e i casi giudiziari a Palermo

A marzo Giorgia Meloni ha inviato un commissario da Roma per riunificare la Sicilia – poi scossa dall’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il presidente dell’ARS Gaetano Galvagno e l’assessore al Turismo Elvira Amata, entrambi di FdI – sotto un’unica guida, quella di Luca Sbardella. Fra i motivi, anche la contesa che nella parte orientale dell’isola ha visto contrapposti il deputato regionale Carlo Auteri, che ha lasciato il partito, e il vicepresidente della commissione bilancio della Camera Luca Cannata. Che cosa è successo davvero?

Inizia da questa domanda il servizio di Report di Giulia Presutti chiamata “Fratelli coltelli” e dedicata ai problemi in Sicilia di Fratelli d’Italia (Qui il servizio). L’inizio di puntata è dedicata quindi ai problemi giudiziari e politici di FdI con le indagini che riguardano l’assessore Elvira Amata e il presidente della Regione Gaetano Galvagno.

La parte centrale riguarda però la figura di Manlio Messina, che dall’inizio della legislatura è stato vice capogruppo alla Camera per Fratelli d’Italia: si è dimesso dall’incarico a marzo scorso e pochi mesi dopo ha lasciato il partito. A Report, il deputato siciliano ha raccontato per la prima volta le ragioni di questa scelta, che ha a che fare anche con lo scontro avvenuto in Sicilia orientale fra il suo fedelissimo Carlo Auteri, parlamentare regionale, e il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera Luca Cannata.

Entrambi sono stati travolti da scandali mediatici, ma solo Auteri è stato spinto a lasciare il partito. Come lui, anche Messina ritiene di essere stato trattato ingiustamente dal responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Si è parlato dei 5 milioni di euro di finanziamento per il Comune di Avola e di Luca Cannata e delle “collette” in contanti versate dal presidente del Consiglio comunale di Avola. Luca Cannata è il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e nel 2019 passa a Fratelli d’Italia e alle elezioni politiche del 2022 risulta il politico più votato del collegio di Siracusa.

Negli scorsi mesi è stato coinvolto nello scandalo delle cosiddette “collette” che ad Avola, quando faceva il sindaco, alcuni assessori gli avrebbero versato in contanti insieme al presidente del Consiglio comunale.